Mynet Trend

300 saatlik kamera kaydı izlendi, kayıp kadın bulundu

sesamos sesamos
YAŞAM  | 10.07.2019 19:57 | Son Güncelleme

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyünde cep telefonunu alan eşine kızdığı için evi terk eden ve kendisinden haber alınamayan 3 aylık evli ve 1,5 aylık hamile Başak Çamkerten (20) için özel ekip kuran jandarma, 300 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyerek, genç kadının izini buldu. Eskişehir'de bir evde bulunan kadın, sığınma evinde koruma altına alındı.

300 saatlik kamera kaydı izlendi, kayıp kadın bulundu

Çamlıhemşin'in Topluca köyünde oturan, 3 aylık evli ve 1,5 aylık hamile Başak Çamkerten, 24 Haziran'da evinden çıkıp, dönmedi. Eşinden haber alamayan Mehmet Çamkerten, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Köy ve çevresinde yapılan arama çalışmalarında, Başak Çamkerten'e ait bir ize rastlanılamadı. Genç kadının evi terk etmeden önce cep telefonunu alan eşi Mehmet Çamkerten ile tartıştığı öğrenildi. Eşine kızan kadının evi terk ederek ortadan kaybolduğunun belirlenmesi üzerine arazide yapılan arama çalışmaları durduruldu.

300-saatlik-kamera-kaydi-izlendi-kayip-kadin-bulundu_5284_dhaphoto2

300 SAATLİK KAMERA KAYDI İZLENDİ

Rize ve Çamlıhemşin İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde genç kadının bulunması için özel bir ekip kuruldu. Ekip, kadının ilçeden ayrıldığı andan itibaren izini sürerek, yaklaşık 300 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını izledi.

SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

İncelemeler sonucunda genç kadının Eskişehir'de bir evde olduğu belirlendi. Ulaşılan kadın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınarak, kadın sığınma evine yerleştirildi.

Genç kadının eşi ile tartıştıklarını belirterek evden kaçtığı yönünde ifade verdiği öğrenildi.

(DHA)

İstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandıİstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandı
Kayıp üniversitelinin cansız bedeni bagajdan çıktıKayıp üniversitelinin cansız bedeni bagajdan çıktı
Camiye gelmeyince ortaya çıktı! Evli imam, genç kızla kayıplara karıştıCamiye gelmeyince ortaya çıktı! Evli imam, genç kızla kayıplara karıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rize kayıp kadın

En Çok Okunan Trend Haberler

Uyarılar peş peşe geliyor: İBB'den açıklama

Uyarılar peş peşe geliyor: İBB'den açıklama

Bomba itiraf! 'Suud prensesinden evlilik teklifi aldım'

Bomba itiraf! 'Suud prensesinden evlilik teklifi aldım'

Kadın yolcu şoke etti! Otobüs şoförü kendisini uyarınca...

Kadın yolcu şoke etti! Otobüs şoförü kendisini uyarınca...

Sosyal medya bu paylaşımı konuşuyor! Suç duyurusunda bulundular

Sosyal medya bu paylaşımı konuşuyor! Suç duyurusunda bulundular

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 gündür aranıyordu! Kayıp üniversitelinin cansız bedeni bagajdan çıktı

Kayıp üniversitelinin cansız bedeni bagajdan çıktı

Camiye gelmeyince ortaya çıktı! Evli imam, genç kızla kayıplara karıştı

Camiye gelmeyince ortaya çıktı! Evli imam, genç kızla kayıplara karıştı

Kimse öldüğüne inanamadı

Kimse öldüğüne inanamadı

İngilizce aşk sözleri ve anlamları: Türkçe çevirileri ile kısa İngilizce aşk sözleri

Sosyal medya için en güzel İngilizce aşk sözleri

Sosyal medya bu paylaşımı konuşuyor! Suç duyurusunda bulundular

Sosyal medya bu paylaşımı konuşuyor! Suç duyurusunda bulundular

Antalya'da 8 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında yeni gelişme

Rus ailenin kızına cinsel istismar skandalı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.