300 yıl önce gömüldü ama mezarına turistler akın ediyor! Kayıtlı ilk vampir...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın yaklaşık 100 kilometre doğusundaki Kisiljevo, turistlerin köye gelmesi için ilginç bir yöntem buldu. Köyde 300 yıl önce hayatını kaaybeden bir kişinin mezarı, turistlerin ilgisini çekmeye başladı.

İLK VAMPİRE ATMİŞ

Independent'ın haberine göre köylüler bu mezarın kayıtlı ilk vampire ait olduğunu iddia ediyor. "Vampirlerin babası" diye de bilinen Petar Blagojevic'in cesedi, 1725 yazında mezardan çıkarılmış. muhtar Mirko Bogicevic, "Ceset hiç bozulmamıştı. Ona kazık sapladıklarında kulakları ve ağzından taze kan akmıştı" dedi.

"Muhtemelen vampir olma şansına ya da şanssızlığına sahip sıradan bir adamdı. Kisiljevolu olduğunu ve 1700'deki kayıtlarda adının geçtiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"DOKTORLAR YANLIŞ ANLAMIŞ"

Trinity College Dublin'in Avrupa Çalışmaları Merkezi Direktörü Clemens Ruthner, Avusturyalı doktorlar ve askerlere dayandırılan haberin bir yanlış anlaşılma ürünü olduğunu savunuyor:

"Bulgarca'daki eski kelimelerden "upior", "kötü kişi" anlamına geliyor. Bence köylüler bu kelimeyi gevelerken doktorlar yanlış anlayıp "vampir" yazdı. Cesedin ağzından kan geldiğini duyunca da kan içtiğini sandılar ama bu yanlış, köylüler böyle dememişti."