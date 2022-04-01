31 Mart reyting sonuçları Bana Masal Anlatma, Güldür Güldür Show ve Camdaki Kız dizisi gibi adından söz ettiren yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Medya gündeminin sıkı takipçileri 31 Mart 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. 31 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

31 MART REYTİNG SONUÇLARI BİRİNCİSİ HANGİ YAPIM OLDU?

31 Mart Perşembe günü hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak ediliyor. 31 Mart Perşembe gününün reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz...

MERAK EDENLER İÇİN

30 MART REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Sadakatsiz almıştı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

