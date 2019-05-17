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322 metrede nefes kesen çalışma havadan görüntülendi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 17.05.2019 10:44 | Son Güncelleme

322 metrelik yüksekliği ile eğik askılı köprü sınıfında dünyanın en yüksek asma köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde işçilerin nefes kesen bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi. Eşsiz sis manzarası karşısında güvenlik halatları ile sarkarak çalışan işçilerin zorlu çalışma koşulları çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Anadolu ve Avrupa Yakasını 3.kez kara yolu ile birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kulelerindeki bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi. İşçilerin 322 metre yükseklikte sis içinde eşsiz manzara eşliğinde yaptığı çalışmalar nefes kesti.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İşçiler güvenlik halatları ile kulenin en tepesinden sarkarak kulenin boyalarını yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Eğik askılı köprü sınıfında dünyanın en yüksek köprüsü üzerinde çalışan işçilerin güvenlik halatları ile çalışmaları havadan çekilen görüntülere yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yavuz Sultan Selim Köprüsü onarım

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