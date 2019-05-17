322 metrede nefes kesen çalışma havadan görüntülendi

Anadolu ve Avrupa Yakasını 3.kez kara yolu ile birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kulelerindeki bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi. İşçilerin 322 metre yükseklikte sis içinde eşsiz manzara eşliğinde yaptığı çalışmalar nefes kesti.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İşçiler güvenlik halatları ile kulenin en tepesinden sarkarak kulenin boyalarını yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Eğik askılı köprü sınıfında dünyanın en yüksek köprüsü üzerinde çalışan işçilerin güvenlik halatları ile çalışmaları havadan çekilen görüntülere yansıdı. (İHA)
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