33 yaşındaki yetişkin film yıldızı Afganistan'da! Şaşkına çeviren pozlar...

33 yaşındaki Whitney White şu ana kadar oynadığı yetişkin filmleriyle tanınıyor. Son dönemde White'ın seyahat tercihleri ise görenleri şoke ediyor. İşte White'ın son seyahatlerinden çektiği bazı fotoğraflar!

SEKSİ POZLARDAN AK47'Lİ POZLARA...

White İran, Irak, Suriye ve Lübnan'dan sonra son olarak Afganistan'ı ziyaret etti.

White'ın instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara göre, Herat Kalesi ve Sabz Mescidi veya Balkh'taki Yeşil Cami gibi yerleri ziyaret ettiği görüldü.

Ayrıca White'ın AK47'yle çekindiği fotoğrafı ise görenleri şaşkına çevirdi.