YEMEK

35 farklı yemekle tekstil malzemelerini birleştirdi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.06.2019 11:15 | Son Güncelleme

İzmir'in lezzetleri boyoz, İzmir köfte, enginar, sakızlı kurabiye, çöp şiş sanat eserlerine dönüştürüldü ve İspanya’nın başkenti, Madrid'de 8. Uluslararası Dünya Çağdaş Tekstil Sanatları Bienali'ne katılmaya hak kazandı.

35 farklı yemekle tekstil malzemelerini birleştirdi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır ile bölüm öğretim görevlisi Doç. Dr. Jovita Sakalauskaite, İzmir ile özdeşleşen 35 yemeği tekstil ürünleri kullanarak yaptı. Eser, İspanya'nın başkenti Madrid'de 8. Uluslararası Dünya Çağdaş Tekstil Sanatları Bienali'nde dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların eserleri arasında sergilenecek. Prof. Dr. Adanır ve Doç. Dr. Sakalauskaite, İEÜ'yü 17 Eylül - 3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek bienalde temsil edecek.

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İki yıl önce de onur ödülü kazandılar

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İEÜ Moda ve Tekstil Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, bu yıl 8'incisi düzenlenen bienalin sürdürülebilir şehir temasıyla yapıldığını belirterek, "2 yıl önce Uruguay'da yapılan festivalde ülkemizi ve üniversitemizi temsil etmiş, kadının varlığını anlattığımız keçeden eserlerimizle onur ödülü kazanmıştık. 2 yılda bir gerçekleştirilen bienale bu yıl farklı toplulukların bir arada yaşadığı kentimizin artık ortak kültürü haline gelen yemeklerimizle katıldık. Bienalde yer alan sanat eserlerinde sanatçıların çağdaş tekstillere farklı bağlamlardan ve kavramlardan yaklaşma özgürlüğü bulunuyor. Mutfak kültürümüzden yola çıkarak oluşturduğumuz eserimiz, uluslararası jürinin kararıyla bienale seçildi" dedi.

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Bienalin ABD, Venezuela, Kosta Rika, Arjantin, Meksika ve Uruguay'ın ardından İspanya'da gerçekleştirildiğini ve farklı kültürlere ait tekstil sanatı eserlerinin halkla buluşmasının amaçlandığını kaydeden Prof. Dr. Adanır, etkinliğin tekstil sanatçıları arasındaki bağı da güçlendirdiğini aktardı.

Prof. Dr. Adanır, bienalin temasının sürdürülebilir şehir olduğunu, bu temadan yola çıkarak İzmir'in yemek kültürünü yansıtmak istediklerini söyledi. İzmir'in tarih boyunca çeşitli topluluklara ev sahipliği yaptığını, zaman içinde kültür çeşitliliğinin yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Adanır, şunları söyledi:

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"Türkler, İzmirli Rumlar, Levantenler, Seferadlar, mübadele yıllarında Batı Trakya ve Girit, Sakız, Midilli gibi adalardan gelenler, Makedonlar, Boşnaklar, Arnavutlar, beraber yaşamışlar, birbirleriyle evlenmişler ve İzmir'de bir kültür çeşitliliği oluşturmuşlar. Bu topluluklar İzmir'de yüzyıllardan beri süregelen mutfak kültürünün de önemli bir parçası haline gelmiş. İzmir bu nedenle sürdürülebilir bir lezzet şehrine dönüşmüş. İzmir de farklı kültürlere ait 35 değişik yemeği tekstil malzemeleri kullanarak yaptık. Onları gerçek yemekler gibi elde sevgi ve tutku ile hazırladık. Arnavut ciğeri, lokma, incir, Kemalpaşa tatlısı, sarmaşık, şevketi bostan gibi İzmir ve çevresine ait lezzetlerin birebir örneğini tekstil sanatıyla oluşturduk. Çalışmamız, Japonya, Kore, Fransa, ABD, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre, Arjantin, Hollanda, Rusya, İngiltere, Norveç, Almanya, Çin gibi ülkelerin sanatçılarının eserleri arasında sergilenecek."

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Anahtar Kelimeler:
izmir yemekleri yöresel yemekler beslenme

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