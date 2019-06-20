35 farklı yemekle tekstil malzemelerini birleştirdi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır ile bölüm öğretim görevlisi Doç. Dr. Jovita Sakalauskaite, İzmir ile özdeşleşen 35 yemeği tekstil ürünleri kullanarak yaptı. Eser, İspanya'nın başkenti Madrid'de 8. Uluslararası Dünya Çağdaş Tekstil Sanatları Bienali'nde dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların eserleri arasında sergilenecek. Prof. Dr. Adanır ve Doç. Dr. Sakalauskaite, İEÜ'yü 17 Eylül - 3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek bienalde temsil edecek.

İki yıl önce de onur ödülü kazandılar

İEÜ Moda ve Tekstil Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, bu yıl 8'incisi düzenlenen bienalin sürdürülebilir şehir temasıyla yapıldığını belirterek, "2 yıl önce Uruguay'da yapılan festivalde ülkemizi ve üniversitemizi temsil etmiş, kadının varlığını anlattığımız keçeden eserlerimizle onur ödülü kazanmıştık. 2 yılda bir gerçekleştirilen bienale bu yıl farklı toplulukların bir arada yaşadığı kentimizin artık ortak kültürü haline gelen yemeklerimizle katıldık. Bienalde yer alan sanat eserlerinde sanatçıların çağdaş tekstillere farklı bağlamlardan ve kavramlardan yaklaşma özgürlüğü bulunuyor. Mutfak kültürümüzden yola çıkarak oluşturduğumuz eserimiz, uluslararası jürinin kararıyla bienale seçildi" dedi.