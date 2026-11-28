Bölgede etkili olan yağışların ardından kızı Emine Yaşar Eski ile doğaya çıkan Saadettin Yaşar, ormanlık alanda yaptıkları aramalar sırasında devasa boyutlarda bir mantarla karşılaştı. Halk arasında "melki" veya "çıntar" olarak bilinen mantarın büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen baba-kız, buldukları mantarı dikkatlice toplayarak Tavşanlı'ya getirdi.

Daha önce de sık sık mantar toplamak için ormanlık alanlara gittiğini belirten Saadettin Yaşar, ilk kez bu kadar büyük bir melki mantarına rastladığını ifade etti.

Tavşanlı'ya getirilen ve çevresindekilerin de yoğun ilgisini çeken yaklaşık 20 santimetre çapındaki dev mantar, görenleri şaşırttı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır