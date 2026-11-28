Denizlerde karşılaşıldığında dikkat edilmesi gereken türlerin başında balon balığı, aslan balığı ve trakonya geliyor. Bazı türler içerdiği toksinlerle, bazıları ise vücutlarındaki zehirli dikenlerle tehlike oluşturuyor.

ASLAN BALIĞI

Gösterişli görünümüyle dikkat çeken aslan balığı, sırt, karın ve anal yüzgeçlerinde bulunan zehirli dikenleriyle biliniyor. Bu dikenlerin batması halinde şiddetli ağrı, şişlik ve çeşitli zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir. Bu nedenle balığa çıplak elle temas edilmemesi gerekir.

BALON BALIĞI

Akdeniz'de yayılım gösteren balon balığı, içerdiği tetrodotoksin nedeniyle en tehlikeli türler arasında yer alıyor.

Özellikle karaciğer, yumurtalık ve diğer bazı dokularında bulunan bu güçlü toksin, sinir sistemini etkileyerek felce ve solunum yetmezliğine neden olabilir. Balon balığının tüketilmesi ölümcül sonuçlar doğurabileceğinden kesinlikle yenmemesi gerekir.

TRAKONYA BALIĞI

Genellikle kumlu ve çamurlu deniz tabanlarında yaşayan trakonya balığı, kendisini kuma gömerek gizlenebilir.

Sırt yüzgecinde ve solungaç kapağı çevresinde bulunan zehirli dikenleri, temas halinde yoğun ağrıya, şişliğe ve zehirlenme belirtilerine yol açabilir. Özellikle sığ sularda yürüyenlerin bu balığa karşı dikkatli olması önem taşıyor.

İSKORPİT

Kayalık bölgelerde ve deniz tabanında kamufle olabilen iskorpit balığı, zehirli dikenleri nedeniyle tehlike oluşturuyor. Dikenlerin batmasıyla birlikte şiddetli ağrı, kızarıklık ve şişlik görülebiliyor. Balığın avlandıktan sonra ağdan çıkarılması sırasında da dikkatli olunması gerekir.

VATOZ

Deniz tabanında yaşayan vatozların bazı türleri, kuyruklarında bulunan keskin ve zehirli dikenlerle kendilerini savunuyor.

Üzerine basılması veya hayvanın rahatsız edilmesi durumunda bu dikenler ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Batma sonucu şiddetli ağrı, kanama ve doku hasarı meydana gelebilir.

KEDİ BALIĞI

Denizlerde karşılaşılabilecek tehlikeli türlerden biri de çizgili kedi balığı. Özellikle sırt ve göğüs yüzgeçlerinde bulunan zehirli dikenleri, temas halinde yaralanma ve zehirlenmeye yol açabilir.

Dikenlerin batmasıyla birlikte bölgede yoğun ağrı ve şişlik oluşabilir. Bu nedenle balığın avlanmasının ardından ağdan çıkarılması veya başka bir yere taşınması sırasında çıplak elle müdahale edilmemesi büyük önem taşıyor.

ZEHİRLİ BALIKLARLA KARŞILAŞINCA NE YAPILMALI?

Uzmanlar, denizde veya balıkçı ağlarında karşılaşılan ve türü kesin olarak bilinmeyen balıklara dokunulmaması gerektiğini vurguladı. Zehirli dikenlere maruz kalınması durumunda ise vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir.

Özellikle balon balığı gibi toksik türlerin tüketilmesi ciddi ve hayati tehlike oluşturabilir. Bu nedenle görünüşü tanıdık olsa bile türünden emin olunmayan balıkların sofraya getirilmemesi, deniz canlılarıyla temas sırasında ise koruyucu önlemlerin alınması gerekir.