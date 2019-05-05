35 kiloya kadar düşmüştü şimdi gören tanıyamıyor

25 yaşındaki Sacha Reeve, görünümünü beğenmeyerek zayıflama kararı aldı. Sacha, sadece kola ve brokoliyle beslenerek 35 kiloya kadar düştü.

Zayıflıktan fenalaşan genç kadın, hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Melbourne'de yaşayan drama öğrencisi Sacha Reeve, yemek yemekten kaçmaya başladığında 15 yaşındaydı.

Kendini çok şişman hisseden Sacha Reeve için süreç okuldayken öğle yemeğini çöpe atmasıyla başladı.

Sonraki 9 yıl boyunca günlük kalori alımını, günde 200 kalorinin altına düşürecek şekilde beslendi. Bunu kontrol etmek için de öğünlerini küçük bir kap kullanıyordu ve o kapta sadece buharda pişirilmiş brokoli veya yeşillik vardı.

Bunların dışında bir paket sigara kullanıyordu yanında da gazlı içecek tüketiyordu. Genç kadın bu şekilde sağlıksız beslenerek 35 kiloya kadar düştü.

9 yıl boyunca noreksiya nervoza ve bulimia ile mücadele etti. Sacha, rehabilitasyon merkezine götürüldü ve burada kontrol altında tutuldu.

Yakın zamanda sağlığına kavuşan Sacha, yeme bozukluğu çekenlere yardım etmek için Instagram'da başından geçenleri paylaşarak insanlara yardımcı olmaya çalışıyor.