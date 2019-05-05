35 kiloya kadar düşmüştü şimdi gören tanıyamıyor

25 yaşındaki Sacha Reeve, görünümünü beğenmeyerek zayıflama kararı aldı. Sacha, sadece kola ve brokoliyle beslenerek 35 kiloya kadar düştü.
Zayıflıktan fenalaşan genç kadın, hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Melbourne'de yaşayan drama öğrencisi Sacha Reeve, yemek yemekten kaçmaya başladığında 15 yaşındaydı.
Kendini çok şişman hisseden Sacha Reeve için süreç okuldayken öğle yemeğini çöpe atmasıyla başladı.
Sonraki 9 yıl boyunca günlük kalori alımını, günde 200 kalorinin altına düşürecek şekilde beslendi. Bunu kontrol etmek için de öğünlerini küçük bir kap kullanıyordu ve o kapta sadece buharda pişirilmiş brokoli veya yeşillik vardı.
Bunların dışında bir paket sigara kullanıyordu yanında da gazlı içecek tüketiyordu. Genç kadın bu şekilde sağlıksız beslenerek 35 kiloya kadar düştü.
9 yıl boyunca noreksiya nervoza ve bulimia ile mücadele etti. Sacha, rehabilitasyon merkezine götürüldü ve burada kontrol altında tutuldu.
Yakın zamanda sağlığına kavuşan Sacha, yeme bozukluğu çekenlere yardım etmek için Instagram'da başından geçenleri paylaşarak insanlara yardımcı olmaya çalışıyor.
Kendi yaptıklarından ders çıkarmalarını sağlayarak doğru karar almaları için çabalıyor. Sacha paylaştığı karelerle başından geçenleri ve geçirdiği büyük dönüşümü takipçilerine aktarıyor.
Sacha eskide kalan o görüntüsü için, "Vücudumun ve beynimin fişi çekilmişti" ifadesini kullandı.
O dönemde insanların yüzlerine bakınca onları tanıyamadığını belirten genç kadın, okuma-yazma yeteneklerini de kullanamadığını ifade etti.
Sacha, rehabilitasyon merkezinde geçirdiği 1 yılın ardından 60 kiloya çıktı.
Genç kız ilk zamanlarında, annesine kendisini eve götürmesi için yalvardığını söyledi. Fakat doktorlar ona, 'kalbin çalışmayacak' demeye başlayınca işin ciddiyetini ancak anladı ve bunun üzerine durup düşünmeye başladı.
Tiyatro öğrencisi olan Sacha Reeve, 9 yıl boyunca yaşadığı sağlıksız hayatı nihayet uzun uğraşlar ve çabalar sonucunda değiştirdiğini ifade etti.
Sacha, zayıf kalmak için yediklerini kusma alışkanlığını bıraktığının da altını çiziyor.
Genç kadın, bu durumun şımarıklık olarak değil de akıl sağlığı sorunu olarak görülmesi gerektiğini vurguladı ve "şişman, çirkin, değersiz, tuzağa düşmüş hissediyordum" diyerek kısaca o dönemini özetledi.
Şimdi hayatına mutlu şekilde devam eden Sacha, etrafına adeta ışık saçıyor.
Arkadaşları da onun bu durumuna oldukça seviniyor.
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