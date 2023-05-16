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  4. 35 yıl sonra yeniden seyircisiyle bulaşacak! Beterböcek 2 (Beetlejuice) filminin kadrosuna Willem Dafoe kadrosuna dahil oldu

35 yıl sonra yeniden seyircisiyle bulaşacak! Beterböcek 2 (Beetlejuice) filminin kadrosuna Willem Dafoe kadrosuna dahil oldu

16.05.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1988 yılında gösterime giren ve fantastik film türünün ilk örneklerinden biri olarak kabul edilen Beterböcek (Beetlejuice) filminin 35 yıl sonra devamı için kollar sıvandı. Kült filmin ikinci halkasında Monica Bellucci’nin ardından Willem Dafoe’nin dahil olduğu açıklandı.

35 yıl sonra yeniden seyircisiyle bulaşacak! Beterböcek 2 (Beetlejuice) filminin kadrosuna Willem Dafoe kadrosuna dahil oldu

35 yıl öncesinde gösterime girdiğinde büyük ilgi toplayan Beterböcek (Beetlejuice) filmi Alec Baldwin, Geena Davis, Michael Keaton, Winona Ryder’lı kadrosuyla Oscar’da “En İyi Makyaj” ödülünün sahibi olmuştu. 35 yıl sonra Tim Burton’un yönetmen koltuğunda olacağını ve başrolünü Michael Keaton’ın üstleneceğini Beterböcek 2 (Beetlejuice) filmi seyircisinin karşısına çıkacak.

VİZYON TARİHİ KESİNLEŞTİ

Yeni filmin yapımcılığını Brad Pitt’in sahibi olduğu Plan B ve Tim Burton üstlenecek. Yapımın senaryosu ise Al Gough ve Miles Millar ikilisine ait. Çekimlerin bu ay içinde başlaması bekleniyor. “Beterböcek 2” filmi, 6 Eylül 2024'te gösterime girecek.

Beterböcek 2 filminin oyuncu kadrosunda ise son yapılan açıklamayla birlikte Monica Bellucci, Willem Dafoe, Jenna Ortega, Justin Theroux ve Winona Ryder gibi isimler yer alıyor.

BETERBÖCEK FİLMİ HAKKINDA

kapak yyy

Beterböcek (Beetlejuice), 1988 yapımı bir kara komedi-fantazi filmidir. Film, hayallerindeki evlerinin öldürülen bir çiftin hayaletleri olan Barbara ve Adam Maitland'ın, yeni ev sahiplerini göndermek için öldüklerindeki evlerinde kalmaya çalışmalarını konu almaktadır. Ancak bilmeden, "Beterböcek" lakaplı bir ölü yardımcısı olan Beetlejuice'u çağırırlar. Beetlejuice, canavarca bir doğasına sahiptir ve konuşmayı seven bir kişidir. Ancak, Maitland çifti Beetlejuice'u geri göndermeye karar verirler ve bu arada çocuklarıyla yeni ev sahiplerinin, beter etmeye çalışırken mücadele ederler. Film, karanlık bir mizah ve korku hikayesiyle birlikte hayal gücünün genişliğiyle ilgi çekicidir.


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