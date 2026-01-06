YEMEK

35 yıllık köz ateşi: Eski kışların sıcaklığı bu pidecide yaşıyor

Eskişehir’de kış soğuğu kendini hissettirirken, İstiklal Mahallesi’nde bir pideci dükkanı hem köz ateşiyle hem de hatıralarla ısınıyor. Kentin emektar pide ustalarından Mustafa Çubuk, 35 yıldır fırınından çıkardığı közlerle dükkanını ısıtarak modern ısıtıcılara meydan okuyor.

Eskişehir'de soğuklar etkisini sürdürürken, kentin emektar pide ustalarından Mustafa Çubuk, modern çağın ısıtıcılarına meydan okuyan yarım asırlık bir geleneği dükkanında yaşatıyor. Fırından yükselen 400 derecelik ateşin közlerini bir tenekeye sığdırarak dükkanın tam ortasına yerleştiren Çubuk, sadece mekanı ısıtmakla kalmıyor, köz başında yaptığı sohbetlerle müşterilerini çocukluk yıllarının o karlı ve mutlu kışlarına doğru nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

35 yıllık köz ateşi: Eski kışların sıcaklığı bu pidecide yaşıyor 1

"35 SENEDİR BU KÖZLE ISINIRIM"

Kış aylarında fırındaki közleri bir tenekenin içine doldurarak dükkanını ısıtan Mustafa Çubuk, "Ben bu yöntemi tam 35 senedir devam ettiriyorum. Müşterilerimin de çok hoşuna gidiyor bu durum; görünce hemen eskiler akıllarına geliyor, 'Köyde biz de böyle ısınıyorduk' diyorlar. Müşterilerimle közün başında hem ısınıyor hem sohbet ediyoruz. Şimdi ben bunu buradan kaldırsam, yerine elektrikli soba koysam ne bu zevki alabiliriz ne de bu tadı. Bu başka bir şey" dedi.

35 yıllık köz ateşi: Eski kışların sıcaklığı bu pidecide yaşıyor 2

"YAZIN SORAN YOK AMA KIŞIN KEYFİMİZ YERİNDE"

Yılların pidecisi Çubuk, "Bizim meslekte yazın halimizi hatırımızı soran pek olmaz, o sıcakta fırın başında çalışmak zordur. Ama kış gelince bizim için işler değişiyor. Soğuklar bastırınca herkes üşüdüğü için biraz üzülür ama ben iş bakımından seviniyorum. Fırınım 400 dereceye kadar çıkıyor, şu an bile 300 derece sıcaklığı var. Dışarısı ne kadar soğuk olursa olsun, o fırının sıcaklığı bize yetiyor. Kışın burası bizim için çok rahat oluyor" şeklinde konuştu.

35 yıllık köz ateşi: Eski kışların sıcaklığı bu pidecide yaşıyor 3

"ESKİ USUL KÖZÜMÜZ YANIYOR AMA O BEKLEDİĞİMİZ ESKİ KARLAR YOK"

Eski kışlara duyduğu özlemi dile getiren Mustafa Çubuk, "Vallahi nerede o eski kışlar... Şimdi yağan karlar yalancı bahar gibi gelip geçiyor hemen. Bizim çocukluğumuzda yarım metre kar olurdu, sokaklarda yürüyemezdik. Şimdinin on yaşındaki çocukları kar nedir, nasıldır bilmiyorlar bile. Özlüyoruz o günleri, özlenmez mi hiç! Eskiden yokluk vardı ama huzur vardı, mutluluk vardı. Şimdi dükkanın ortasında bu eski usul közümüz yanıyor ama dışarıya bakıyorum, o beklediğimiz eski karlar artık yok" diye belirtti.

35 yıllık köz ateşi: Eski kışların sıcaklığı bu pidecide yaşıyor 4

35 yıllık köz ateşi: Eski kışların sıcaklığı bu pidecide yaşıyor 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

