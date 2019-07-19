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'3500'den geldim' dedi! Bu görüntüyü gösterdi

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İLGİNÇ HABERLER  | 19.07.2019 13:46 | Son Güncelleme

3500 yılından geldiğini öne süren zaman yolcusunun iddiaları dinleyenleri çok şaşırttı!

'3500'den geldim' dedi! Bu görüntüyü gösterdi

3500 yılından geldiğini öne süren ve adının Mary olduğunu söyleyen kadın hangi ülkede olduğu bilgisini veremeyeceğini çünkü yaşamından endişe ettiğini belirtiyor.

Mary, 18 yaşında Fransa'nın başkenti Paris'te henüz bir öğrenciyken okulda görev yapan Profesör Paul Marteaux'un kendisine laboratuvarda iş teklif ettiğini söylüyor.

Mary'nin iddiasına göre görev yaptığı laboratuvarda yalnızca özel kişilerin girebildiği bir oda yer alıyordu ve Mary bu odaya giriş yapabileceği kartı bir şekilde elde etti ve yasaklı odaya girdi.

Girdiği odada çok sayıda kablo ve değişik araçların bulunduğunu belirten Mary, Profesör Paul'un odaya girdiğini, Mary'i odada görünce son derece sinirlendiğini, bir süre sonra sakinleşen Paul'ün kendisine zaman makinesi asistanlığı adı verilen bir iş önerdiğini öne sürüyor.

Odada kablolarla donatılan sandalye biçiminde metal bir makine gördüğünü belirten Mary bu cihazın zaman makinesi olduğunu iddia ediyor.

Zaman makinesinin 1970'li yıllarda icat edildiğini belirten Mary, bu teknolojinin kamuya duyurulmaması için küresel çapta bir protokolün imzalandığını, laboratuvardaki cihazla asker ve kamu çalışanı olan birçok kişiyi geleceğe gönderdiklerini ifade ediyor.

1 yıl zaman makinesi ile çalıştıktan sonra geleceğe gitmek isteyen Mary'nin önerisi kabul edildi ve Mary'nin 3500 yılına gönderilmesi kararlaştırıldı.

Daha önce en fazla 2900 yılına gidildiğini belirten Mary bunun büyük bir risk olduğunu vurguluyor.

2900 yılının cennet gibi bir yer olduğunu söyleyen Mary 3500 yılını ise gerçek bir cehennem olarak niteliyor ve o tarihte büyük bir savaşın çıktığından bahsediyor.

Andromeda Galaksisinden gelen uzaylıların insanlık medeniyetine saldırdığını öne süren Mary, 3500 yılında bir yıl geçirdiğini, orada uzaylılara karşı mücadele eden bir grup insana katıldıklarını ve çıkan savaşta uzaylılar tarafından rehin alındığını anlatıyor.

7 gün önce gelecekten geri geldiğini belirten Mary ardından bir ultrason görüntüsü gösteriyor ve uzaylıdan hamile kaldığını ve 5 ay içinde yarı insan yarı uzaylı bir canlı doğuracağını iddia ediyor.

Yarı uzaylı bir bebeğe sahip olacağını öne süren Mary çaresiz olduğunu belirtiyor.

Videoyu izleyen çok sayıda kişi Mary'nin akılalmaz iddialarını yeterince inandırıcı bulmadı.

Kullanıcılardan biri "Hamile insanlar uyuşturucu kullanmaz" yorumunda bulunarak Mary'i alaya aldı.

Bir başka kullanıcı ise Mary'e daha iyi bir hikaye yazması tavsiyesinde bulundu.

Mary konu ile ilgili gelişmeleri sık sık yeni videolarla anlatacağını söyledi.

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