'3500'den geldim' dedi! Bu görüntüyü gösterdi

3500 yılından geldiğini öne süren ve adının Mary olduğunu söyleyen kadın hangi ülkede olduğu bilgisini veremeyeceğini çünkü yaşamından endişe ettiğini belirtiyor.

Mary, 18 yaşında Fransa'nın başkenti Paris'te henüz bir öğrenciyken okulda görev yapan Profesör Paul Marteaux'un kendisine laboratuvarda iş teklif ettiğini söylüyor.

Mary'nin iddiasına göre görev yaptığı laboratuvarda yalnızca özel kişilerin girebildiği bir oda yer alıyordu ve Mary bu odaya giriş yapabileceği kartı bir şekilde elde etti ve yasaklı odaya girdi.

Girdiği odada çok sayıda kablo ve değişik araçların bulunduğunu belirten Mary, Profesör Paul'un odaya girdiğini, Mary'i odada görünce son derece sinirlendiğini, bir süre sonra sakinleşen Paul'ün kendisine zaman makinesi asistanlığı adı verilen bir iş önerdiğini öne sürüyor.

Odada kablolarla donatılan sandalye biçiminde metal bir makine gördüğünü belirten Mary bu cihazın zaman makinesi olduğunu iddia ediyor.

Zaman makinesinin 1970'li yıllarda icat edildiğini belirten Mary, bu teknolojinin kamuya duyurulmaması için küresel çapta bir protokolün imzalandığını, laboratuvardaki cihazla asker ve kamu çalışanı olan birçok kişiyi geleceğe gönderdiklerini ifade ediyor.