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37 bin sterlinlik arabasını satmayı reddediyor ama taksi tutmak için parası yok

19.05.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

42 yaşındaki Dean Crawford, İngiltere, Lancashire'da yüksek hız yaparken yakalandı. Mahkeme, şirket patronunun ehliyetine el koymayı planladı. Crawford, araba kullanması yasaklanırsa spor salonuna gidemeyeceğini, ailesini ve dokuz yaşındaki kızını ziyaret edemeyeceğini söyleyerek yaşayacağı olağanüstü zorluklar için savunma yaptı. Mahkeme arabasını satmayı bir seçenek olarak gösterdiğinde Crawford, arabasını satmayı reddetti.

37 bin sterlinlik arabasını satmayı reddediyor ama taksi tutmak için parası yok

Lüks BMW'siyle saatte 119 km hızla giderken yakalanan şirket patronu Dean Crawford, sürüş yasağı getirilmesi ihtimali ile karşı karşıya. Ancak bu durumun hayatını büyük ölçüde zorlaştıracağını iddia eden Crawford, ailesini ve kızını görmek ve spor salonuna gitmek için gereken taksi masrafını karşılayamayacağını söyledi.

37.000 STERLİN DEĞERİNDE

Mahkemenin değeri yaklaşık 37.000 sterlin olan M135i XDrive Auto'sunu satmasını teklif etmesi üzerine, üç şirketin yöneticisi olan Crawford sosyal destekle geçindiğini söyleyerek aracını satmayı reddetti. Spor salonuna gitmek ve annesini ve kızını ziyaret etmek için taksilere para ödeyemeyeceğinden aracına ihtiyacı olduğunu iddia etti.

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GEÇİCİ FELÇ YAŞAMIŞTI

CRAW

Mahkemeye çeşitli sağlık sorunları yaşadığını, 2014 yılında omurgasından bıçaklandıktan sonra bir yıl boyunca geçici olarak felç olduğunu söyleyen Crawford, fazla yürüyemediğini ve hem fiziksel durumu hem de zihinsel sağlığına yardımcı olmak için her gün spor salonuna gitmesi gerektiğini söyledi.

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''SAHİP OLDUĞUM TEK ŞEY ARACIM

Bir iş yürüttüğünü doğruladı, ancak karantina sırasında sorunlar yaşadığını söyledi ve şu anda sahip olduğu tek şeyin aracı olduğunu iddia etti. Başvuruyu reddeden hakimler, Crawford'un altı ay boyunca araba kullanmasını yasakladı, ona 120 sterlin para cezası verdi ve 136 sterlin masraf ve mağduriyet ücreti ödemesini sağladı.


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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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