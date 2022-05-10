606.000 sterlinlik birikimini çaldı, ceza olarak 1 sterlin ödeyecek!

İngiltere'den 83 yaşındaki David Vaughan Jones, geçen Aralık ayında Sharon Myler adlı bir müşterinin 606.000 sterlinlik birikimini çalarak dolandırmaktan suçlu bulunmuş ve 12 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yaşlı adamın kurduğu kilise sayesinde yaşlılara ulaşıp avukat gibi davranarak 11 müşteriden 1.4 milyon sterlin çalmak suçundan altı yıllık hapis yatmıştı. Ardından Mayıs 2020'de hapisten çıkmasına izin verilen Jones suçlarına karşılık mal varlığı olmadığı için sadece 1 sterlinlik sembolik bir ceza aldı.

CEZASI 1 STERLİN

Polisler, onun denizaşırı hesaplara yatırım yaptığına dair hiçbir kanıt bulamadı. Fonlar asla var olmamıştı. Mold Crown Mahkemesi, Myler'ın 30.000 ila 160.000 sterlin arasında değişen altı ayrı meblağı Jones'a teslim ettiğini bildirdi. Ancak paranın izi bulunamadı ve bu sebeple Jones'a sadece sembolik bir meblağ olarak 1 sterlin ödemesi emredildi.

MAL VARLIĞI YOK

Savcı yapılan mali soruşturmaların, Jones'un bu rakama herhangi bir katkı sağlamak için hiçbir varlığı bulunmadığını ortaya çıkardı. Gelecekte herhangi bir varlığı belirlenirse, bu cezanın yeniden gözden geçirebileceğini söyledi.

MAĞDUR OLANLAR ŞİKAYETÇİ

Jones tarafından dolandırılanlar kayıplarının büyüklüğünden şikayet ettiler. Kiliseyi kullanıp kendini başarılı bir avukat olarak tanıtan yaşlı adamın gerçekte hiçbir mali niteliği yoktu ve aslında 1990'ların başında The Law Society'den atılan gözden düşmüş eski bir avukattı. Mahkeme araştırmaların süreceği, ve tarafların mağduriyetlerinin giderileceği konusunda insanları temin etti.



