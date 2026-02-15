Mynet Trend

380 yıl sonra bir ilk: Adıyaman’da caminin altında kuruyan su yeniden canlandı

Adıyaman’ın merkeze bağlı Zey köyünde bulunan ve IV. Murad tarafından yaklaşık 380 yıl önce yaptırılan Zey Köy Camii’nin altındaki su kaynağı, uzun süren kuraklığın ardından yeniden akmaya başladı. Osmanlı döneminde Bağdat Seferi dönüşü inşa edilen ve Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri adına yaptırıldığı belirtilen caminin altındaki tarihi kaynak, köy halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Yaklaşık 380 yıldır hizmet veren Zey Köy Cami, Osmanlı padişahı 4’üncü Murat’ın Bağdat Seferi dönüşünde ziyaret ettiği Adıyaman'da Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri adına inşa edildi.

SON YILLARDA KURAKLIK NEDENİYLE KURUMUŞTU

Caminin bulunduğu alanda, su kaynağını korumak amacıyla 10 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde kemerli bir dehliz yapılmış, üzerine ise cami inşa edilmişti.

Uzun yıllar boyunca yöre halkı tarafından kullanılan bu su kaynağı, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve yağmurun ardından kaynak yeniden canlandı.

CAMİNİN ALTINDA TEKRAR CANLANAN SU BÜYÜK SEVİNÇLE KARŞILANDI

Caminin altından çıkan su, köy halkı tarafından büyük sevinçle karşılandı. Vatandaşlar, yıllar sonra yeniden akmaya başlayan suyun hem manevi, hem de pratik açıdan önemli bir değer taşıdığını ifade etti.

"2010’DAN BERİ BURAYA BÖYLE BİR SU GELMEDİ"

Yöre halkından Neşet Yalçın, 2010 yılından bu yana böyle bir su görmediklerini belirterek, şunları söyledi: "Zaten 12 yıldır doğru dürüst kış olmamıştı. Türkiye genelinde su sıkıntısı yaşandı. Sadece bizim burada değil, İç Anadolu’da, Doğu Anadolu’da her yerde kaynaklar azaldı. Maşallah bu sene Allah verdi, her taraf coştu. Bu yıl sorunumuz olmaz inşallah. 2010’dan beri buraya böyle bir su gelmedi. Önceleri haziran, temmuza kadar su olurdu, sonra kururdu. Bu yıl inşallah yine akmaya devam edecek."

Köy sakinleri, suyun yeniden akmasının bölgeye bereket getireceğini ve geçmişte olduğu gibi yeniden kullanılabileceğini dile getirirken, yetkililer de kaynakların korunması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

