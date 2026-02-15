Mynet Trend

İsveç'in kuzeyinde ışık patlaması yaşandı: Görüntüler nefes kesti!

Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların Dünya’nın manyetik alanıyla etkileşimi sonucu oluşan Aurora Borealis, İsveç’in kuzeyindeki Umeå kenti yakınlarındaki Backsjön bölgesinde gökyüzünü renklendirdi.

İsveç'in kuzeyinde ışık patlaması yaşandı: Görüntüler nefes kesti!

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis) İsveç'in kuzey bölgesinde yer alan Umea kenti yakınlarındaki Backsjön bölgesinde görüldü.

İsveç in kuzeyinde ışık patlaması yaşandı: Görüntüler nefes kesti! 1

İsveç in kuzeyinde ışık patlaması yaşandı: Görüntüler nefes kesti! 2

İsveç in kuzeyinde ışık patlaması yaşandı: Görüntüler nefes kesti! 3

İsveç in kuzeyinde ışık patlaması yaşandı: Görüntüler nefes kesti! 4

İsveç in kuzeyinde ışık patlaması yaşandı: Görüntüler nefes kesti! 5

Kaynak: AA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

