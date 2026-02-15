İsveç'in kuzeyinde ışık patlaması yaşandı: Görüntüler nefes kesti!
Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların Dünya’nın manyetik alanıyla etkileşimi sonucu oluşan Aurora Borealis, İsveç’in kuzeyindeki Umeå kenti yakınlarındaki Backsjön bölgesinde gökyüzünü renklendirdi.
15.02.2026 11:55
Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis) İsveç'in kuzey bölgesinde yer alan Umea kenti yakınlarındaki Backsjön bölgesinde görüldü.
