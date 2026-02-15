Bakana canlı yayında elektroşok verdiler: Yere yığıldı!

Arjantin’de düzenlenen bir tanıtım etkinliği, beklenmedik anlara sahne oldu. Córdoba eyaletinde konuşan Güvenlik Bakanı Juan Pablo Quinteros, düşük voltajlı elektrik akımı üreten “G.L.O.V.E CD3” adlı eldiveni kameralar önünde bizzat test etti. Ancak eldiveni aktive ettiği anda bir anda dizlerinin üzerine çöktü.

“DAYANILACAK GİBİ DEĞİL”

Suçluları etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirilen elektrik şoklu eldiveni deneyen Quinteros, akımın etkisiyle şiddetli bir çarpılma hissi yaşadı. O anları anlatan Bakan,

“Dayanılacak gibi değil. İnsan elinden omzuna kadar yayılan çok güçlü bir boşalma hissediyor. Sanki aynı anda on bin mutfak çakmağı çarpıyormuş gibi” ifadelerini kullandı.

Yaşadığı deneyimin sıra dışı olduğunu belirten Quinteros, ekipmanın gerçek etkisinin sahadaki uygulamalarla netleşeceğini söyledi.

HENÜZ DENEME AŞAMASINDA

Etkinlikte yalnızca elektrikli eldiven değil; balistik kasklar, biber gazı ve diğer düşük etkili silahlar da tanıtıldı. Yetkililer, elektrik şoklu eldivenin henüz deneme aşamasında olduğunu açıkladı.