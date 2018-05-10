39. yaşa özel çırılçıplak video

Tamamen çıplak şekilde çektiği videosunu Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, ' Doğum günüm kutlu olsun. 39'da da iyi hissedeceğim' notunu düştü.

Son dönemde Netflix'te Daredevil dizisiyle izlediğimiz güzel oyuncu Rosario Dawson, 40 yaşına bir kala 'hala taş gibiyim' mesajı veren bir video paylaştı.

Tamamen çıplak şekilde çektiği videosunu Instagram hesabından paylaşan Rosario Dawson, ' Doğum günüm kutlu olsun. 39'da da iyi hissedeceğim' notunu düştü.