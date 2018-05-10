MAGAZİN

39. yaşa özel çırılçıplak video

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.05.2018 11:06 | Son Güncelleme

Son dönemde Netflix'te Daredevil dizisiyle izlediğimiz güzel oyuncu 40 yaşına bir kala 'hala taş gibiyim' mesajı veren bir video paylaştı.

Tamamen çıplak şekilde çektiği videosunu Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, ' Doğum günüm kutlu olsun. 39'da da iyi hissedeceğim' notunu düştü.

Rosario Dawson

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Son dönemde Netflix'te Daredevil dizisiyle izlediğimiz güzel oyuncu Rosario Dawson, 40 yaşına bir kala 'hala taş gibiyim' mesajı veren bir video paylaştı.
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Tamamen çıplak şekilde çektiği videosunu Instagram hesabından paylaşan Rosario Dawson, ' Doğum günüm kutlu olsun. 39'da da iyi hissedeceğim' notunu düştü.
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ABD'li aktris Rosario Dawson, geçtiğimiz yıllarda En İyi Öpüşme Sahnesi Dalında MTV Film Ödülüne aday olmuştu.

ABD'li aktris Rosario Dawson, geçtiğimiz yıllarda En İyi Öpüşme Sahnesi Dalında MTV Film Ödülüne aday olmuştu.
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Bir çok kült filmde oynayan Rosario Dawson, paylaştığı videoyla geçen yıllarda hiçbir şey kaybetmediğini ispatladı.

Bir çok kült filmde oynayan Rosario Dawson, paylaştığı videoyla geçen yıllarda hiçbir şey kaybetmediğini ispatladı.
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