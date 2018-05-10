39. yaşa özel çırılçıplak video

Tamamen çıplak şekilde çektiği videosunu Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, ' Doğum günüm kutlu olsun. 39'da da iyi hissedeceğim' notunu düştü.
Rosario Dawson
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Son dönemde Netflix'te Daredevil dizisiyle izlediğimiz güzel oyuncu Rosario Dawson, 40 yaşına bir kala 'hala taş gibiyim' mesajı veren bir video paylaştı.
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Tamamen çıplak şekilde çektiği videosunu Instagram hesabından paylaşan Rosario Dawson, ' Doğum günüm kutlu olsun. 39'da da iyi hissedeceğim' notunu düştü.
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ABD'li aktris Rosario Dawson, geçtiğimiz yıllarda En İyi Öpüşme Sahnesi Dalında MTV Film Ödülüne aday olmuştu.
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Bir çok kült filmde oynayan Rosario Dawson, paylaştığı videoyla geçen yıllarda hiçbir şey kaybetmediğini ispatladı.
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