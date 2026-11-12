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Lüks rezidanstan dolar dolu valizler atıldı! 80 milyon dolar iddiası gündemde

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Gökçen Kökden

Kazakistan'ın başkenti Astana'da lüks bir rezidansın penceresinden içi dolar dolu olduğu belirtilen valizlerin atıldığı iddia edildi. Binanın önüne saçılan banknotların görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken olay yerinin polis tarafından güvenlik çemberine alındığı bildirildi. Yerel basında valizlerde toplam 80 milyon dolar bulunduğu öne sürüldü.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yaşanan sıra dışı olay, ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Esil ilçesindeki Kunaev Caddesi üzerinde bulunan Atlant-6 adlı lüks konut kompleksinin önünde çok sayıda dolar banknotu ve para destesi görüldü. Olayın, iki üst düzey kamu yöneticisinin yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla bağlantılı olabileceği iddia edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, apartmanın üst katlarından para dolu valizleri aşağı attı. Olayın ardından çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılırken binanın çevresinde çok sayıda banknotun bulunduğu görüldü.

APARTMANIN ÖNÜNE DOLAR DESTELERİ SAÇILDI

Görgü tanıklarının kaydettiği görüntülerde, kaldırım üzerinde 100 dolarlık banknotlara benzeyen paralar, deste halindeki nakitler ve bir valiz dikkat çekti. Görüntülerde olay yerine gelen polis ekiplerinin de bulunduğu görüldü. Basına yansıyan bilgilere göre polise olayla ilgili ihbar sabah saat 06.30 sıralarında yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, konut kompleksinin çevresini güvenlik çemberine aldı. Olay yerine daha sonra ulaşan gazeteciler ise paraların ve polis ekiplerinin artık bölgede bulunmadığını bildirdi.

8 VALİZDE 80 MİLYON DOLAR OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Olayın ardından sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bazı paylaşımlarda apartmandan toplam sekiz valiz dolusu para atıldığı ileri sürüldü. Yerel ve Rus basınındaki bazı haberlerde ise valizlerde bulunan toplam paranın 80 milyon dolara ulaşabileceği iddia edildi. Ancak valizlerin kesin sayısı, paraların gerçek olup olmadığı ve toplam miktarı konusunda resmî bir doğrulama yapılmadı. Kazakistan güvenlik birimleri de söz konusu para dolu valizlerle ilgili iddialara ilişkin ayrıntılı bir açıklama yayımlamadı.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN GÖZALTINA ALINMASIYLA İLİŞKİLENDİRİLDİ

Astana'daki olayın, Kazakistan'da yürütülen bir yolsuzluk soruşturmasıyla bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi'nin açıklamasına göre, 11 Kasım'da ülkenin önemli kamu kuruluşlarında görev yapan iki üst düzey yönetici gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Samruk-Kazyna Ulusal Refah Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Nurlan Zhakupov ile Kazakistan'ın ulusal demir yolu şirketi Kazakhstan Temir Zholy'nin (KTZ) yöneticisi Elzhas Otinshiev'in bulunduğu bildirildi. Yolsuzluk suçlarıyla bağlantılı olduklarından şüphelenilen başka kişilerin de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Kazakistan
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