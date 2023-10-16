4-0'lık galibiyet sonrası Rıdvan Dilmen'den Montella'ya övgü dolu sözler! Okan Buruk ve İsmail Kartal detayı...

Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Letonya'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başaran A Milli Takımımız'da, teknik direktör Vincenzo Montella ikinci maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu galibiyet sonrası Almanya biletini cebine koyan A Milli Takımımız için ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı ve stratejisini öven Dilmen, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hocaları Okan Buruk ile İsmail Kartal'a da ayrı bir parantez açtı.

"STRATEJİK 2 MAÇ..."

Rıdvan Dilmen, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde son 2 maçta doğru stratejiyle oynadığımızı ifade ederken "Stratejik 2 maç! Rakipler (Hırvatistan- Letonya) farklı kalitedeler ama her iki maça da 0-0 cepte çıktık. Top bende kalsın ve oyun içerisinde vites arttırmak her 2 maçta da harfiyen uygulandı. Hırvatistan'a attık, tuttuk. Letonya'ya sabırla hücum yaptık. Önce 1-0, sonra Letonya açılınca fark! Teknik heyeti, tüm oyuncuları kutlarım" ifadelerini kullandı.

MONTELLA'YA ÖVGÜLER

Rıdvan Dilmen, Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'dan öğrencileri Yunus Akgün, Samet Akaydin ve Yusuf Sarı'yı kadroya almasının neden doğru olduğunu açıkladı. Dilmen, "Montella eski talebelerini kadroya alırken tabii ki öncelikle verim almayı düşündü! Ama öncelikle ne istediğini, nasıl bir karakter olduğunu onu tanıyan oyuncularla diğer oyuncuların tanımasını sağladı" dedi.

"EN İYİSİ KEREM AKTÜRKOĞLU"

Rıdvan Dilmen, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup maçlarında en iyi performansı gösteren ismin Kerem Aktürkoğlu olduğunu da ifade etti. Kerem, Letonya karşısında Milli Takımımızın 3'üncü golünü kaydetmişti.

"ÇALHANOĞLU KARARI DOĞRUYDU"

Vincenzo Montella'nın, Hakan Çalhanoğlu'nu saha içinde doğru kullanmasına dikkat çeken Dilmen, "Montella'nın taktik-sistem-oyuncu tercihlerinde en önemli kararı Hakan Çalhanoğlu'nu 2 maçtır forvet arkasında oynatması. Daha önce Milli Takımımız'da ve Inter'de savunma önünde 6 numara oynuyordu" dedi.

OKAN BURUK VE İSMAİL KARTAL'A SÖZLERİ

Milli Takım'da performansıyla göz dolduran Barış Alper Yılmaz ve Samet Akaydin için Okan Buruk ve İsmail Kartal'ı kutlayan Dilmen, "Tabii ki sakın atlamayalım! Takımlarında çok az oynayabilen Samet ve Barış'ın fizik olarak iyi durumda oldukları için İsmail Kartal ve Okan Buruk'u kutlarım" dedi.

