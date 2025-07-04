4 bin 800 yıllık iskeletin gizemi çözüldü! Mesleği bile belli oldu!

Bilim insanları Antik Mısır’da yaşamış bir bireyin 4 bin 800 yıllık DNA’sını ilk kez tüm genom düzeyinde çözümlenmeyi başardı. Bu kişinin kahverengi saç, kahverengi göz ve koyu ten rengine sahip olduğu düşünülüyor.

Genomunun yüzde 80’inin Kuzey Afrika, yüzde 20’sinin ise Batı Asya soylarına bağlı olduğunu gösterdi. Francis Crick Enstitüsü’nden genetikçi Pontus Skoglund, sıcak ve kuru iklim nedeniyle DNA korunmasının zor olduğu Mısır’da bu keşfin, erken Mısır toplumlarına dair ilk genetik kanıtları sağladığını belirtti.

MS 2855 ile 2570 yılları arasında öldüğü tahmin edilen bu kişi, 160 cm boyunda ve yoğun diş aşınmaları ile ileri seviyede artrit belirtileri gösteriyordu. 44 ile 64 yaş arasında bir yaşta öldüğü tahmin ediliyor.

"ÇÖMLEKÇİ"

Liverpool John Moores Üniversitesi’nden bioarkeolog Joel Irish, kalça kemiklerinin genişlemiş olması, kol kemiklerinde ileri düzeyde hareket izleri ve sağ ayakta belirgin artrit olması nedeniyle bu kişinin çömlekçilikle uğraşmış olabileceğini belirtti.

Kafatasının arka kısmındaki kanca şeklindeki kemiğin büyümüş olması, sürekli başını eğdiğini gösteriyor. Kalça kemikleri büyümüş, bu da sert yüzeylerde uzun süre oturduğunu gösteriyor. Kollarında ileri-geri hareketten kaynaklı izler vardı ve kas gelişimine işaret eden izler de ağır nesneler kaldırdığını ortaya koyuyordu.