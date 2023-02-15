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4 büyükler 'tek yürek' oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Başkanları canlı yayında bağış topladı

15.02.2023 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, bu kapsamda 200 televizyon kanalı ve 500 radyoda canlı olarak yayınlanan dev bir bağış kampanyası gerçekleştirildi. Dev bağış kampanyasında Süper Lig devlerinin başkanları da yerini alırken, bu birlik görüntüsü büyük alkış aldı. İşte detaylar...

4 büyükler 'tek yürek' oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Başkanları canlı yayında bağış topladı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, bu kapsamda 200 televizyon kanalı ve 500 radyoda canlı olarak yayınlanan dev bir bağış kampanyası gerçekleştirildi.

Birçok ünlü ismin katıldığı bağış kampanyasında afet bölgeleri için kullanılmak üzere dev bağışlar toplanırken, spor dünyasından da birçok isim de görev aldı.

DEVLER TEK YÜREK OLDU!

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Başkanları da bağış toplamak için Türkiye Tek Yürek canlı yayınına katılırken, bu hareket taraftarlarca büyük alkış aldı.

Türkiye Tek Yürek! Depremzedeler için yardım seferberliği! İşte şimdiye kadar toplanan bağış miktarı Türkiye Tek Yürek! Depremzedeler için yardım seferberliği! İşte şimdiye kadar toplanan bağış miktarı

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