4 büyükler 'tek yürek' oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Başkanları canlı yayında bağış topladı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, bu kapsamda 200 televizyon kanalı ve 500 radyoda canlı olarak yayınlanan dev bir bağış kampanyası gerçekleştirildi.

Birçok ünlü ismin katıldığı bağış kampanyasında afet bölgeleri için kullanılmak üzere dev bağışlar toplanırken, spor dünyasından da birçok isim de görev aldı.

DEVLER TEK YÜREK OLDU!

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Başkanları da bağış toplamak için Türkiye Tek Yürek canlı yayınına katılırken, bu hareket taraftarlarca büyük alkış aldı.