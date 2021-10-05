4 Ekim reyting sonuçları! Kalp Yarası mı, Yasak Elma mı birinci oldu?

4 Ekim Pazartesi akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kalp Yarası, FOX TV'de Yasak Elma, Star TV'de Görümce, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Kong: Kafatası Adası ve TV8'de MasterChef Türkiye dizi, film ve programlar ekranlarda yer aldı. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

4 EKİM 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

4 Ekim 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Kalp Yarası, ikinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yasak Elma, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.





