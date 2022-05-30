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  4. 4 gündür haber alınamıyordu! Kayboldu zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

4 gündür haber alınamıyordu! Kayboldu zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

30.05.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Didim ilçesinde Zeynep Gürzsoy (33) diş kontrolü için hastaneye gittikten sonra eve dönmedi. Annesinin kayıp ihbarında bulunduğu Gürsoy'dan 4 gün boyunca haber alınamadı. Polisin her yerde aradığı Gürzsoy'un, Nazili'ye arkadaşının yanına gittiği, telefonu arızalandığından annesine haber veremediği ortaya çıktı.

4 gündür haber alınamıyordu! Kayboldu zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

Oğuzhan Ö.'den 8 ay önce boşandıktan sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde annesiyle yaşayan Zeynep Gürzsoy, iddiaya göre, diş kontrolü için 26 Mayıs'ta Aydın Devlet Hastanesi'ne gitti ancak eve dönmedi.

Anne Ayser Gürzsoy (58), son görüştüklerinde eve dönmek için otobüs beklediğini söyleyen kızından bir daha haber alamayınca Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ihbarında bulundu.

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Polis tarafından 4 gündür aranan Gürzsoy, sabah annesinin tapu takip ofisine döndü. Kızını karşısında gören Ayser Gürzsoy, sevinç yaşadığını söyledi.

Zeynep Gürzsoy'un, hastaneden çıktıktan sonra Nazilli'deki arkadaşının yanına gittiği ve telefonunun arızalanması nedeniyle annesine haber veremediği öğrenildi. Gürzsoy'un kayıp olarak arandığını öğrenince döndüğü ortaya çıktı.

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Ayser Gürzsoy, 4 gün kızından ayrı kalınca çok merak ettiğini belirterek, "Çok şükür başına bir şey gelmeden sağ salim döndü" dedi.

(DHA)

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Aydın
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