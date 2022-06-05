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4 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film reytinglerde birinci oldu?

05.06.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün ekranlarda birbirinden iddialı dizi ve yapımlar yer aldı. Bilindiği üzere her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. Peki 4 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film reytinglerde birinci oldu? İşte ayrıntılar...

4 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film reytinglerde birinci oldu?

4 Haziran Cumartesi günü Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor gibi iddialı yapımlar ekranlarda sevenleriyle buluştu. Şimdi reytinglerde hangi yapımın önde geldiği merak konusu oldu. Peki 4 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film reytinglerde birinci oldu? İşte ayrıntılar...

4 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

4 Haziran 2022 Cumartesi gününe ait reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KARDESLERIM ATV

2 TURKIYE-FAROE ADALARI UEFA ULUSLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1

3 SURVIVOR ALL STAR TV8

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

6 KARDESLERIM (OZET) ATV

7 GONUL DAGI (TKR) TRT 1

8 POSTACI (T.S) FOX

9 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

10 SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 TURKIYE-FAROE ADALARI UEFA ULUSLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 SURVIVOR ALL STAR TV8

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

6 SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D

7 KARDESLERIM (OZET) ATV

8 POSTACI (T.S) FOX

9 TASIYICI SON HIZ (Y.S) SHOW TV

10 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 TURKIYE-FAROE ADALARI UEFA ULUSLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 SURVIVOR ALL STAR TV8

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

6 SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D

7 POSTACI (T.S) FOX

8 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

9 SURVIVOR EKSTRA TV8

10 TASIYICI SON HIZ (Y.S) SHOW TV

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