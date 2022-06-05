4 Haziran Cumartesi günü Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor gibi iddialı yapımlar ekranlarda sevenleriyle buluştu. Şimdi reytinglerde hangi yapımın önde geldiği merak konusu oldu. Peki 4 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film reytinglerde birinci oldu? İşte ayrıntılar...
4 Haziran 2022 Cumartesi gününe ait reyting sonuçları açıklandı.
1 KARDESLERIM ATV
2 TURKIYE-FAROE ADALARI UEFA ULUSLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1
3 SURVIVOR ALL STAR TV8
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
6 KARDESLERIM (OZET) ATV
7 GONUL DAGI (TKR) TRT 1
8 POSTACI (T.S) FOX
9 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
10 SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D
1 TURKIYE-FAROE ADALARI UEFA ULUSLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 SURVIVOR ALL STAR TV8
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
6 SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D
7 KARDESLERIM (OZET) ATV
8 POSTACI (T.S) FOX
9 TASIYICI SON HIZ (Y.S) SHOW TV
10 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1 TURKIYE-FAROE ADALARI UEFA ULUSLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 SURVIVOR ALL STAR TV8
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
6 SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D
7 POSTACI (T.S) FOX
8 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
9 SURVIVOR EKSTRA TV8
10 TASIYICI SON HIZ (Y.S) SHOW TV
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