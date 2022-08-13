4 ilde arazi toplulaştırması yapılacak

Kayseri, Nevşehir, Ardahan ve Afyonkarahisar'daki bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kayseri'nin Kocasinan ve Felahiye, Nevşehir'in Avanos ve Ürgüp, Ardahan'ın Merkez ve Afyonkarahisar'ın Dinar ilçelerinde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.
Karar eklerinde, söz konusu hizmetlerin yapılacağı alanların listelerine de yer verildi.
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