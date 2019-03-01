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4. kattan düşmek üzereyken balkon demirlerine sıkışan çocuğu komşuları kurtardı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.03.2019 13:28 | Son Güncelleme

Çin’de küçük bir çocuk, evde yalnız bulunduğu esnada evin balkonundan dışarı çıkmaya çalışınca kafası sıkıştı. Binanın 4’üncü katında kafası demirlere sıkışmış halde gövdesi aşağı sarkan çocuğu komşuları kurtardı.

Çin’de yaşanan olay görgü tanıklarınca kayda alındı. Yerel medya, çocuğun evde yalnız kaldığı sırada evin balkonuna çıktığını, demir parmaklıklarla çevrili balkondan dışarı çıkmak için vücudunu dışarı çıkardığını ancak kafasının parmaklıklara sıkıştığını duyurdu.

Olayı görenler hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Çocuğun kafasının parmaklıklardan kurtulması halinde düşme ihtimaline karşı, insanlar aşağıda bir tente açtı. Bina sakinleri, ekipleri beklemeden harekete geçti ve evin kapısını kırarak içeri girdi. Çocuğu sıkıştığı alandan kurtaran komşular hemen sağlık ekiplerine teslim etti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çin Çocuk demir

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