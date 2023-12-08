4 kez dünyanın en çirkin insanı seçilen Maison Sere ölü bulundu

51 yaşındaki Maison Sere Zimbabwe'de yaşıyor. Sere, dört defa katıldığı çirkinlik yarışmasında yarışmada dünyanın en çirkin insanı seçilmişti. Her seferinde yarışmadan para ödülüyle ayrılan Sere'yle ilgili, onu o kadar çirkin olmamakla suçlamıştı.
Sere'nin dişlerinin eksik olduğu için bu ödülü kazandığını iddia etmişlerdi. Maddi durumu iyi olmadığı bilinen Sere ise konuyla ilgili, "Param olmadığı zamanlarda cenazelere gidiyor ve orada karnımı doyuruyorum" demişti. Akıllarda bu şekilde kalan Maison Sere ile ilgili kötü bir gelişme yaşandı.
Maison Sere'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Sere gittiği bir etkinlikte mekanın tuvaletinde ölü bulundu.