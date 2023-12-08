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    4. 4 kez dünyanın en çirkin insanı seçilen Maison Sere ölü bulundu

    4 kez dünyanın en çirkin insanı seçilen Maison Sere ölü bulundu

    08.12.2023 09:49 | Son Güncelleme:
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    4 kez dünyanın en çirkin insanı seçilen Maison Sere ölü bulundu

    Dünyanın en çirkin insanı yarışmasında dört defa birinci olan 51 yaşındaki Maison Sere bir mekanın tuvaletinde ölü bulundu.

    51 yaşındaki Maison Sere Zimbabwe'de yaşıyor. Sere, dört defa katıldığı çirkinlik yarışmasında yarışmada dünyanın en çirkin insanı seçilmişti. Her seferinde yarışmadan para ödülüyle ayrılan Sere'yle ilgili, onu o kadar çirkin olmamakla suçlamıştı.

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    DÜNYANIN EN ÇİRKİN İNSANI SEÇİLMİŞTİ

    Sere'nin dişlerinin eksik olduğu için bu ödülü kazandığını iddia etmişlerdi. Maddi durumu iyi olmadığı bilinen Sere ise konuyla ilgili, "Param olmadığı zamanlarda cenazelere gidiyor ve orada karnımı doyuruyorum" demişti. Akıllarda bu şekilde kalan Maison Sere ile ilgili kötü bir gelişme yaşandı.

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    ÖLÜ BULUNDU

    Maison Sere'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Sere gittiği bir etkinlikte mekanın tuvaletinde ölü bulundu.

    Kesfet


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    zimbabwe
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