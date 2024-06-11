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4 kişi birden veda etmişti... Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer! Yeni sezonun ilk bombası

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.06.2024 16:53
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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde adeta yaprak dökümü yaşandı. Dizinin sezon finalinde Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Selin Türkmen projeye veda etti. Yeni sezonda yeni isimlerin dahil olacağı konuşulan diziye bomba bir isim dahil oldu.

4 kişi birden veda etmişti... Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer! Yeni sezonun ilk bombası

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finali bölümüyle çok konuşulmuştu. Dizinin sezon finalinde Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Selin Türkmen projeye veda etti.

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YENİ SEZONUN İLK BOMBASI BELLİ OLDU

Adeta yaprak dökümünün yaşandığı diziye yeni sezonda yeni isimlerin dahil olacağı da söylenmişti. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezondaki ilk bombası belli oldu.

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Gold Film imzalı dizinin kadrosuna bomba bir isim katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son olarak Hayatımın Neşesi dizisinde rol alan Şebnem Bozoklu fenomen dizi için yapımcı Faruk Turgut’la el sıkıştı.

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4 OYUNCU DAHA KATILACAK

Şebnem Bozoklu Kızılcık Şerbeti’nde Meri karakterine hayat verecek ve Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) İzmir’den gelen kuzenine hayat verecek. Diziye 4 çok bomba oyuncu daha katılacak.

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Şebnem Bozoklu Kızılcık Şerbeti
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