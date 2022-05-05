4 Mayıs 2022 Çarşamba akşamının reyting sonuçları Annenin Sırrıdır Çocuk, Kara Tahta, Kuruluş Osman gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Medya gündeminin sıkı takipçileri 4 Mayıs 2022 Çarşamba gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. 4 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting birincisi kim oldu? Annenin Sırrıdır Çocuk, Kara Tahta, Kuruluş Osman hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

4 MAYIS 2022 HANGİ DİZİ, PROGRAM REYTİNGLERDE BİRİNCİ OLDU?

4 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.

4 Mayıs Çarşamba akşamının reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinciliği İBO Show, üçüncülüğü Annenin Sırrıdır Çocuk aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Real Madrid Manchester City karşılaşması, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Annenin Sırrıdır Çocuk yer aldı.

1 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

2 IBO SHOW STAR TV

3 ANNENIN SIRRIDIR COCUK TV8

4 GULUMSE KADERINE FOX

5 BIZUM HOCA 2 (T.S) KANAL D

6 ASSASSIN'S CREED (Y.S) ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 REAL MADRID-MANCHESTER CITY UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TV8,5

9 NASIPSE OLUR (T.S) SHOW TV

10 SHOW ANA HABER

AB ilk 10 program

1 REAL MADRID-MANCHESTER CITY UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TV8,5

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 ANNENIN SIRRIDIR COCUK TV8

4 GULUMSE KADERINE FOX

5 ASSASSIN'S CREED (Y.S) ATV

6 IBO SHOW STAR TV

7 NASIPSE OLUR (T.S) SHOW TV

8 BIZUM HOCA 2 (T.S) KANAL D

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

MERAK EDENLER İÇİN

3 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Survivor All Star”, 2. sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Recep İvedik 5” Türk filmi, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Survivor All Star”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” 3.sırada TV8’de yayınlanan “Survivor Ekstra” yer aldı.

