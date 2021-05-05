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  4. 4 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi veya program birinci oldu?

4 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi veya program birinci oldu?

Seo Editör-8 Seo Editör-8
05.05.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları yani reyting sonuçları açıklandı. Atv'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, TRT1'de Masumlar Apartmanı, Star Tv'de Sefirin Kızı, Kanal D'de Hekimoğlu ve Fox Tv'de Baraj gibi dizler reytinglerde birbirleriyle yarıştı.

4 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi veya program birinci oldu?

Salı akşamları yayınlanan EDHO, Sefirin Kızı, Masumlar Apartmanı, Baraj ve Hekimoğlu gibi dizilerin dışında Esra Erol’da ve Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, reytinglerde birincili zorladı. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre birinci belli oldu.

4 MAYIS 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

4 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Masumlar Apartmanı”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masumlar Apartmanı”, 2.sırada “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

4 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi veya program birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.


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FOX Haber
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