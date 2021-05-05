4 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi veya program birinci oldu?

Salı akşamları yayınlanan EDHO, Sefirin Kızı, Masumlar Apartmanı, Baraj ve Hekimoğlu gibi dizilerin dışında Esra Erol’da ve Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, reytinglerde birincili zorladı. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre birinci belli oldu.

4 MAYIS 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

4 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Masumlar Apartmanı”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masumlar Apartmanı”, 2.sırada “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



