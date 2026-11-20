Rockstar'ın Grand Theft Auto VI (GTA 6) oyununda yer alan Mandy karakteri, oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı. Oyunun ilk bölümünde Jason ile karşılaşan Mandy, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Karakterin arkasındaki isme ilişkin yoğun spekülasyonların ardından oyuncu Lexie Shoaibi, Mandy'yi kendisinin canlandırdığını açıkladı.

GTA 6'NIN MANDY KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

GTA 6'da Mandy karakterini Lexie Shoaibi canlandırıyor. Shoaibi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda karakterin hem seslendirmesini hem de hareket yakalama performansını üstlendiğini doğruladı.

Oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Artık sizinle bir sırrı paylaşabilirim. GTA 6'da yer alıyorum. Mandy'yi canlandırıyorum. Karakterin hem seslendirmesini hem de hareket yakalama performansını ben yapıyorum. Mandy çok eğlenceli bir karakter. Oyunu oynadıysanız ve beni bulursanız haber verin."

GTA 6'DA MANDY NEDEN BU KADAR POPÜLER OLDU?

Mandy, Grand Theft Auto VI'nın dünya çapında piyasaya sürülmesinden yalnızca birkaç saat sonra GTA 6 ile ilgili en popüler trendlerden biri haline geldi.

Oyuncular, Mandy ile ilk kez oyunun birinci bölümünde, Jason'ın Key Lento'da bazı işleri hallettiği sırada karşılaşıyor. Brian, Jason'dan Mandy'nin evine uğrayarak kirasını tahsil etmesini istiyor.

Jason'ın Mandy'nin evindeki lavaboyu tamir ettiği sırada ise Mandy, onunla yakınlaşmaya çalışıyor. Bu sahne oyuncuların dikkatini çekti.