4 Mayıs Star Wars Günü nedir? İşte Star Wars ile ilgili mesajlar ve paylaşımlar

4 Mayıs tarihlerinde her yıl dünya genelinde Star Wars Günü kutlanmaya devam ediyor. Efsane film serisi Star Wars izleyicileri ve sevenleri tarafından kutlanmakta olan bu özel günde, Star Wars kültürü anılıyor ve hayranlar tarafından çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Peki 4 Mayıs Star Wars Günü nedir?

4 MAYIS STAR WARS GÜNÜ NEDİR?

İlk defa 1977 senesinde yayınlanan ilk filmden bu yana bir kült haline gelmiş ve milyonlarca Star Wars hayranının sayısı her yeni jenerasyonla beraber çoğalmaktadır. Son senelerde bu hayranlar 4 Mayıs tarihini Star Wars Günü olarak kutlamaktadırlar.

Star Wars Günü'nün 4 Mayıs'ta kutlanmasının herhangi bir sebebi bulunmuyor. Bu özel günün 4 Mayıs tarihinde kutlanma nedeni tamamen İngilizce'deki bir kelime oyunundan kaynaklanıyor. 4 Mayıs, filmde fenomen haline gelmiş "May the force be with you." yani "Güç seninle olsun." repliğinin okunuşuyla ilgili yapılan kelime oyunu dolayısıyla (May the fourth be with you) Star Wars günü olarak kabul edilmiştir. Bugün, Luke Skywalker günü olarak da bilinmektedir.