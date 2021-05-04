4 Mayıs Star Wars Günü nedir? İşte Star Wars ile ilgili mesajlar ve paylaşımlar

4 Mayıs tarihlerinde her yıl dünya genelinde Star Wars Günü kutlanmaya devam ediyor. Efsane film serisi Star Wars izleyicileri ve sevenleri tarafından kutlanmakta olan bu özel günde, Star Wars kültürü anılıyor ve hayranlar tarafından çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Peki 4 Mayıs Star Wars Günü nedir?
İlk defa 1977 senesinde yayınlanan ilk filmden bu yana bir kült haline gelmiş ve milyonlarca Star Wars hayranının sayısı her yeni jenerasyonla beraber çoğalmaktadır. Son senelerde bu hayranlar 4 Mayıs tarihini Star Wars Günü olarak kutlamaktadırlar.
Star Wars Günü'nün 4 Mayıs'ta kutlanmasının herhangi bir sebebi bulunmuyor. Bu özel günün 4 Mayıs tarihinde kutlanma nedeni tamamen İngilizce'deki bir kelime oyunundan kaynaklanıyor. 4 Mayıs, filmde fenomen haline gelmiş "May the force be with you." yani "Güç seninle olsun." repliğinin okunuşuyla ilgili yapılan kelime oyunu dolayısıyla (May the fourth be with you) Star Wars günü olarak kabul edilmiştir. Bugün, Luke Skywalker günü olarak da bilinmektedir.
Tüm galaksinin 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü kutlu olsun güç sizinle olsun.
Jediler zeki ve güce sadıktır. Fakat bunlar iyi bir Jedi olmak için yeterli mi?
Sizin için "iyi bir Jedi nasıl yaşar?" 4 Mayıs Dünya Star Wars Gününüz kutlu olsun.
May the force be with you... 4 Mayıs Dünya Star Wars Günümüz kutlu olsun.
Korku, karanlık tarafa giden yoldur. Korku öfkeye yol açar. Öfke nefrete, nefret ise acıya yol açar. Dünya Star Wars Gününüz kutlu olsun.
Deneme. Yap ya da yapma. Deneme diye bir şey yok. 4 Mayıs Dünya Star Wars Günümüz kutlu olsun.
İnsanlar da aynı kumlar gibidir. Onları ne kadar çok sıkarsan, o kadar fazlası avucunun içinden kayıp gider. 4 Mayıs Dünya Star Wars Günümüz kutlu olsun.
Nefrete boyun eğme. O seni karanlığa götürür. Dünya Star Wars Günü kutlu olsun.
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