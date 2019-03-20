4 oyun daha Xbox Game Pass’ten ayrılıyor

Artık bu neslin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 2013’te satışa sunulan PlayStation 4 ve Xbox One miadını tamamlamak üzere. Malum geçtiğimiz nesilde PS3 ile Xbox 360 arasında muazzam bir rekabet söz konusuydu. Fakat bu nesilde PS4 ile Xbox One arasında öyle amansız bir mücadeleye tanıklık etmedik.

Sony’nin doğru ve yerinde hamlelerine karşılık, Microsoft’un plansız hareketleri iki konsol arasındaki makasın hızlı bir şekilde açılmasına neden oldu.

Sony özel oyunlarla PS4’ün elini güçlendirirken, Microsoft ise Xbox One’a gelen oyunları PC’ye de taşıyarak büyük bir hata yapmıştı. Sonuç olarak PS4 satış rakamlarında arşa çıkarken, Xbox One düz yolda şaştı.

Yine de herşeye rağmen Microsoft’un tamamen başarısız olduğunu söylemek doğru olmaz. Zira Microsoft, Xbox One için çıkardığı servislerle bu nesilde önemli bir atılım gerçekleştirdi. Evet Xbox GamePass’ten bahsediyoruz. Muhtemelen Xbox Game Pass bir sonraki nesilde Microsoft’un en önemli silahlarından biri olacak.

Şu anda Xbox Game Pass kütüphanesinde 200’e yakın oyun yer alıyor. Nitekim bu oyunlar her ay belli bir sirkülasyon çerçevesinde değişmeye devam ediyor. Örneğin 4 Nisan’da Minecraft da kütüphaneye eklenmiş olacak. Bunun yanı sıra Mart ayının sonunda 4 oyun da kütüphaneden silinecek.

Sızdırılan bilgilere göre Kingdom: New Lands, Late Shift, Portal Knights, Sacred Citadel oyunları 31 Mart itibariyle Xbox Game Pass kütüphanesinden silinecek.

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