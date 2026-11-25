Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı Ningbo kentinde yaşayan 18 yaşındaki Wang, ormanda kamp yaptığı sırada yüzlerce ağustos böceğinin sesine maruz kaldı. Öğle saatlerinde böceklerin sesinin giderek yükseldiğini fark eden genç, akşama kadar ormanda kalmaya devam etti.

Bir süre sonra kulaklarında çınlama ve dolgunluk hisseden Wang, ağustos böceklerinin sesi kesildiğinde kuşların ötüşünü ve telefonunun bildirim seslerini duyamadığını fark etti.

İşitmesini tamamen kaybetmekten korkan genç, hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde her iki kulağında da şişlik olduğu belirlendi. Doktorlar, şişliği azaltmaya yönelik ilaç tedavisi uyguladı ve en az 14 gün boyunca yüksek sesli ortamlardan uzak durmasını önerdi.

İki haftalık dinlenmenin ardından Wang'ın işitmesi tamamen düzeldi.

AĞUSTOS BÖCEKLERİNİN SESİ 85 DESİBELİ AŞABİLİYOR

Ningbo Üniversitesi 1 No'lu Bağlı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden kıdemli doktor Li Ji, doğadaki seslerin her zaman zararsız olmadığını belirtti.

Ağustos böcekleri dünyanın en gürültülü böcekleri arasında yer alıyor. Tek bir ağustos böceğinin çıkardığı ses genellikle 70 desibeli aşmazken, yüzlercesinin aynı anda çıkardığı ses 85 desibelin üzerine çıkabiliyor. Bu seviye ise işitme sağlığı açısından risk oluşturuyor.

Doktor Li, yüksek sese kısa süreli maruz kalmanın bile iç kulaktaki tüylü hücrelerde ödeme neden olabileceğini belirtti. Bu hücrelerin gürültülü ortamdan uzaklaşıp 1-2 hafta dinlenmeyle iyileşebildiğini ifade eden Li, hücrelerin ölmesi durumunda ise işitme kaybının kalıcı olabileceği uyarısında bulundu.