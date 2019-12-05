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4. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği ertelendi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 05.12.2019 17:11 | Son Güncelleme

4. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği ertelendi

Türk Dünyası Çocuk Vakfı'nın düzenleyeceği "4. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği"nin 5-7 Mart 2020'ye ertelendiği bildirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği ve Altındağ Belediyesi ile diğer resmi ve özel kuruluşların destekleriyle 19-21 Aralık 2019'da yapılacağı duyurulan şenliğin tarihinde değişikliğe gidildi.

Proje yarışmasına, yurt içi ve dışından katılımı artırmak, daha kaliteli projeler hazırlanabilmesine fırsat tanımak ve yurt dışından gelecek katılımcıların, olumsuz kış şartlarından etkilenmelerinin önüne geçmek amacıyla şenliğin, 5-7 Mart 2020'ye ertelenmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca buluş ve engellilerin hayatını kolaylaştıracak projelerin son başvuru tarihi de 31 Ocak 2020'ye kadar uzatıldı.

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4. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği Türk Dünyası Çocuk Vakfı

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