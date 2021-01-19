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4 yaşından önce başınıza gelen şeyleri hatırlamak neden zor?

Seray Üstün Seray Üstün 19.01.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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4 yaşından önce başınıza gelen şeyleri hatırlamak neden zor?

Kişiliğin çocukluk döneminde oluşmaya başladığı söylenir. Ancak hayatımızın ilk yıllarını hatırlamamak oldukça ironik değil mi? Travmatik durumlar olmadığı sürece çocukluk dönemine ilişkin anılarımız bölüm bölümdür. Adeta bir yerleri kopartılmış bir film gibidir. Bu durum çocukluk amnezisi olarak isimlendirilir. Büyüdükçe çocukken karşılaşılan insanlar, olaylar ve yerler unutulmaya başlanır. Peki çocukluk amnezisi nedir? Ne zaman meydana gelir?

Çocukluk amnezisi anılara dair ayrıntıların unutulması anlamına gelir. Yetişkilerin 2-4 yaş arasındaki dönemlerdeki olaysal belleklerinde bulunan belirli anıların zamanını, mekanını, yaşanılan duyguyu ve hissi hatırlayamamalarını ifade eder. Araştırmalara göre çocuklar 1 yaşından önce oluşan anılarını hatırlayabilir fakat büyüdükçe ve yaşlanmaya başladıkça bu anıların hatırlanma oranı azalmaya başlar. Bu nedenle 7 yaşındaki bir çocuğun daha önceki dönemlere ilişkin anılarını hatırlama ihtimali daha yüksektir. Yaş aldıkça bu oran düşer.

ANILAR VE KONUŞMA YETİSİ BAĞLANTILIDIR

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Bebeklik anılarının neden saklanmadığına dair teorilerden biri , o sırada sözlü olarak iletişim kuramamasıdır. Bir anı geri aldığında kelimeler kullanılır ve dille pekiştirerek birçok ayrıntıyla açıklanabilir. Bebeklerin çoğu 2 yaşından önce konuşmaya başlamaz, bu yüzden uyumlu bir hafıza oluşturamazlar.

BEYİN GELİŞİMİ DOĞRUDAN ETKİLİDİR

beyin

Çocukluk çağında yaşanan hafıza kaybının biyolojik açıklaması üzerine konuyu derinleştireceğiz. Yaş aldıkça beyin daha fazla çalışmaya başlar. Bu nedenle yapılan araştırmalar, “beyin çok sayıda yeni hücre üretmekle meşgul olduğundan uzun vadeli olacak anıları saklamaz” sonucuna varmıştır. Ek olarak, 3-4 yaşından önceki günlük olayları fiziksel olarak bile hatırlanmaz çünkü epizodik hafıza henüz devreye girmemiştir.

EBEVEYNLER ANILARI DEĞİŞTİREBİLİR

anne ve baba

Başka bir çalışma , ebeveynlerin çocuklarının anıları üzerinde etkili olabildiğini gösteriyor. Bazı anıları çocuklar anneleriyle konuşurken daha farklı, babalarıyla konuşurken ise bambaşka şekilde hatırlayabilirler.

ANILAR KALICI BİR İZ BIRAKIYOR

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Bir çocuk psikoloğu çocukların hem olumlu hem de olumsuz duygularla dolu anılarını koruduğunu söylüyor. Bu sonuç, küçük çocukların mahkemede görgü tanığı olarak ifadelerine başvurulmasına olanak tanıyor. Eğer bir anıyı hatırlıyorsanız bu muhtemelen sizin için en önemli ve güçlü bir duygusal tepkiyi tetikleyen anı gösterir.

Şimdi sıra sizde! Çocukken sahip olduğunuz en eski anınız nedir? 4 yaşından önce hatırladığınız herhangi bir anınız var mı?

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