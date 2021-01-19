4 yaşından önce başınıza gelen şeyleri hatırlamak neden zor?

Çocukluk amnezisi anılara dair ayrıntıların unutulması anlamına gelir. Yetişkilerin 2-4 yaş arasındaki dönemlerdeki olaysal belleklerinde bulunan belirli anıların zamanını, mekanını, yaşanılan duyguyu ve hissi hatırlayamamalarını ifade eder. Araştırmalara göre çocuklar 1 yaşından önce oluşan anılarını hatırlayabilir fakat büyüdükçe ve yaşlanmaya başladıkça bu anıların hatırlanma oranı azalmaya başlar. Bu nedenle 7 yaşındaki bir çocuğun daha önceki dönemlere ilişkin anılarını hatırlama ihtimali daha yüksektir. Yaş aldıkça bu oran düşer.

ANILAR VE KONUŞMA YETİSİ BAĞLANTILIDIR

Bebeklik anılarının neden saklanmadığına dair teorilerden biri , o sırada sözlü olarak iletişim kuramamasıdır. Bir anı geri aldığında kelimeler kullanılır ve dille pekiştirerek birçok ayrıntıyla açıklanabilir. Bebeklerin çoğu 2 yaşından önce konuşmaya başlamaz, bu yüzden uyumlu bir hafıza oluşturamazlar.

BEYİN GELİŞİMİ DOĞRUDAN ETKİLİDİR

Çocukluk çağında yaşanan hafıza kaybının biyolojik açıklaması üzerine konuyu derinleştireceğiz. Yaş aldıkça beyin daha fazla çalışmaya başlar. Bu nedenle yapılan araştırmalar, “beyin çok sayıda yeni hücre üretmekle meşgul olduğundan uzun vadeli olacak anıları saklamaz” sonucuna varmıştır. Ek olarak, 3-4 yaşından önceki günlük olayları fiziksel olarak bile hatırlanmaz çünkü epizodik hafıza henüz devreye girmemiştir.