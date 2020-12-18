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Kendi ses kaydınızı dinlediğinizde başkası konuşuyormuş gibi hissediyorsanız bunun nedeni açıklandı!

Seray Üstün Seray Üstün 18.12.2020 14:35 | Son Güncelleme:
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Kendi ses kaydınızı dinlediğinizde başkası konuşuyormuş gibi hissediyorsanız bunun nedeni açıklandı!

Sesinizi herhangi bir kayıt cihazına kaydedip dinlediğinizde çoğunlukla kayıtta duyduğunuz sesin başka birine ait olduğunu düşünürsünüz. Size garip gelir ve “Gerçekten benim sesim böyle mi?” diye düşünmeden edemezsiniz. Konuşma anında duyduğunuz sesi dinlediğiniz kayıttakine pek benzetemezsiniz. Peki bunun sebebi nedir? Neden kendi sesimiz bize tuhaf gelir?

İnsanlar genel olarak kendi seslerini iki farklı şekilde algılarlar. Bu iki farklı algılamanın birinde kokleadaki tüy hücreleri diğerinde ise boyundaki ve baştaki kemikler harekete geçer. Kayıt cihazındaki bir sesi dinlediğinizde sahibi olmasanız bile onu farklı algılamanızın nedeni tamamen bu iki değişik algılama yöntemidir.

SES NASIL ALGILANIR?

Ses havada basınç dalgaları yayarak oluşur. Kulağa gelen ses dalgaları kulak kanalı boyunca ilerler ve iç kulaktaki koklea olarak isimlendirilen salyangoz şeklindeki yapıda bulunan tüy hücreleri tarafından algılanır. Tüy hücreleri ses dalgalarını sinir iletilerine dönüştürür. Bu sinyaller sinir hücreleri tarafından beyne iletilir ve böylece ses duyulmuş olur.

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Kendi ses kaydımızı dinlediğimizde çoğunlukla duyduğumuz sesten rahatsız olur ve kayıttakinin kendi sesimize benzemediğini düşünürüz. Çünkü normalde kendi sesimizi iki şekilde algılarız. Konuştuğumuzda oluşan ses dalgaları diğer dış kaynaklı sesler gibi havada yayılırken kulağımıza ulaşır ve kokleadaki tüy hücreleri tarafından algılanır. Ancak ses dalgalarını oluşturan ses telleri titreştiğinde bu titreşimler boynumuzdaki ve başımızdaki kemikler tarafından da iletilir. Kokleaya ulaşan bu titreşimlerin frekansı havada yayılan sesin frekansından daha düşüktür. Kendi sesimizi bu iki farklı yoldan ulaşan ses dalgalarının birleşimi şeklinde algılarız.

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Ses kayıt cihazları sadece havada yayılan ses dalgalarını algıladığı için sesimizin vücudumuzun içinde iletilen bileşenini duyamamış oluruz. Dışarıdan gelen sesleri engelleyen kulaklıkları taktığımızda ise sadece “kendi iç sesimizi” algılarız.

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