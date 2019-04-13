4 yılda yapımı biten 400 yıl şifa dağıtmış bir merkez : Sultan 2. Murad Külliyesi

Edirne her bir tarafa tarihi eserlerle dolu Osmanlı’ya başkentlik yapmış tarihi şehrimiz. Bu şehre geldiğinizde gezeceğiniz bir çok eser bulunmakta. Yolcu360’ın Edirne rent a car seçenekleri ile özgürce seyahat gezebilirsiniz.

Sultan 2. Murad Külliyesi Tarihi Edirne şehrinin Osmanlı dönemi en büyük eserlerinden birisi. Sultan 2. Murad’ın Akkirman seferine giderken temellerini attırdığı ve 4 yıl gibi bir sürede yapımı tamamlanarak hizmete açıldığını öğrenince etkilenmemek mümkün değil. Külliye, tıp medresesi, cami, hastane, imaret, köprü, hamam ve misafirhaneden oluşmaktadır. Tarihi yapının içinde beni öncelikle etkileyen ise Darüşşifa bölümü oldu. Yüzyıllar boyunca tıp öğrencilerinin yetiştirildiği, fakir ahalinin doyurulduğu ve hastalara şifa dağıtılan bir yer olmuş.

Şifahaneyi dolaşırken ruh hastalıkları ve tedavi ediliş şeklinin anlatımı ise gerçekten etkileyiciydi. Hastalar şifahaneye geldiğinde tıp bilgisi, ilaçlar, musiki, su sesi ve güzel kokular ile tedavi edilmiş. Zamanında bütün Avrupa’yı etkisi altına alan sarı çiçek hastalığın aşısı ise o zaman ki şartlarda Avrupa’ya gitmesi ve kullanılıp faydalı olmuş olması beni gerçekten etkiledi. Külliyeye giriş 5 TL, öğrencilere ise ücretsiz faydalanabilirler. Edirne’nin bence Eski Camiden sonra en iyi korunabilmiş ve beni etkileyen tarihi eseri diyebilirim.