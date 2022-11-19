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40 günlük eşiyle boşanma kararı alan Merve Boluğur'dan flaş hamle!

19.11.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DJ Mert Aydın ile 2 Ekim'de nikâh masasına oturan, önceki gün sürpriz şekilde evliliğini bitirme kararı aldığını duyuran oyuncu Merve Boluğur, ekranlara döneceğini açıkladı.

40 günlük eşiyle boşanma kararı alan Merve Boluğur'dan flaş hamle!

Oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile dünyaevine girmişti. Eşiyle yaşadığı sorunlarından ardından ailesinin evine geri dönen Boluğur, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

Çift 23 Kasım'da boşanmak için hakim karşısına çıkacak.

Evliliğini bitirme kararı aldığını açıklayan güzel oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

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"SENARYO OKUYORUM"

Tek başına alışverişe çıkan Boluğur, neşeli halleriyle dikkat çekti. Siyah ağırlıklı tarzıyla da dikkat çeken güzel oyuncu, yakın zamanda tekrar ekranlara dönebileceği müjdesini verdi. Çarşamba günü boşanma davası olduğunu söyleyen Merve Boluğur, tüm bu yoğunluğun arasında bir taraftan da gelen senaryoları okuduğunu söyledi.

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