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40 yaşına giren Alessandra Ambrosio’dan özel pozlar

13.04.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Victoria's Secret’ın efsane modellerinden Alessandra Ambrosio 40'ıncı yaşını bikinili fotoğraflarıyla kutladı. Dünyaca ünlü modelin fotoğraflarına beğeni yağdı.

40 yaşına giren Alessandra Ambrosio’dan özel pozlar

Victoria's Secret defilelerinin vazgeçilmez isimlerinden Alessandra Ambrosio, 40'ıncı yaşını kutladı. Dünyaca ünlü Brezilyalı model 40'ıncı yaşına özel bikinili pozları Instagram hesabından paylaştı.

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Alessandra Ambrosio fotoğraflarını, "Bu güzel yolculuğu kutluyorum. Hayatımı zenginleştiren herkese minnettarım" notuyla paylaştı.

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10 milyonu aşkın takipçisi olan Ambrosio'ye yüzlerde kutlama mesajı geldi. Modelin 40 yaşında olmasına rağmen fitliği ve güzelliği, genç kızlara taş çıkarttı.

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Alessandra Ambrosio Instagram
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