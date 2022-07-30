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40 yaşında yarı yaşındaki erkeklerin gözbebeği! ''Gençliğimin sırrı iyi yemek, kahkaha ve bolca...''

30.07.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

40 yaşındaki Lucy Clarkson, Tomb Raider video oyunları serisinin dördüncü resmi Lara Croft modeli olarak biliniyor. Yaşına rağmen nasıl bu kadar genç göründüğünü açıklayan model, yarı yaşındaki erkeklerin peşinde olduğunu iddia etti.

40 yaşında yarı yaşındaki erkeklerin gözbebeği! ''Gençliğimin sırrı iyi yemek, kahkaha ve bolca...''

17 yaşındayken Tomb Raider için modellik yapmasının ardından şöhret kazanan Rotherhamlı güzel model Lucy Clarkson, bu denli genç görünmesinin sırlarını açıkladı. Şimdi hala internet dünyasında ufak tefek şeyler yapmaya devam eden Lucy, Lara Croft rolünden ve yarı yaşındaki erkekleri nasıl etkilediğinden bahsetti.

'DÜNYANIN EN SEKSİ KADINI'

model

Kariyerindeki en gururlu başarılarından birinin, resmi Lara Croft modeli olması olduğunu söyleyen Clarkson, Güney Yorkshire'daki küçük bir köyden geldiğinde olanların ona hiç de gerçek görünmediğini anlattı. Lucy ayrıca, Tomb Raider mirasıyla birlikte İngiliz erkek dergisi Loaded tarafından "dünyanın en seksi kadını" seçildi.

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SIRRINI AÇIKLADI

Ama kırklı yaşlarında olmak Lucy'nin yavaşlamasına neden olmadı, çünkü onu genç gösteren bir sırrı var. Genç görünümü hakkında sorulduğunda, güzel model "çok fazla seks, iyi yemek ve kahkaha"nın yaşlanmasını yavaşlatmasına yardımcı olduğunu söyledi.

HEYECANLI HİSSEDİYOR

tomb raider

"40 yaşında olduğum için çok heyecanlıyım. Dürüst olmak gerekirse daha önce hiç bu kadar iyi görünmemiştim ya da hissetmemiştim. Kendime çok daha fazla güveniyorum, kim olduğumu biliyorum.'' diye açıkladı.

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''KİMSE SÖYLEMEDİ''

Kimsenin kendisine kırklı yaşlarına geldiğinde seksten gerçekten zevk almaya başlayacağını söylemediğini belirten Clarkson "Geçen yıla kadar seks konusunda hiçbir zaman gerçekten deli olmadım. Ama şimdi bedenimin ve zihnimin gerçekten her şeyle uyumlu olduğunu hissediyorum. Ne istediğimi ve ne yapacağımı biliyorum!" diye anlattı.

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tomb raider
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