Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, lüks yatından paylaştı! Tatil pozlarına bikinisinin dekoltesi damga vurdu

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa geçtiğimiz yıllarda sektörden yıprandığını dile getiren emekliye ayrıldığını söylemişti. Yetişkin film yıldızlığı kariyerini sosyal medya fenomenliği ile değiştiren Khalifa, seksi fotoğraf ve videolarını yetişkinlere özel bir platforma satmaya başlamıştı. Kısa sürede yıllık kazancını milyonlarca dolara ulaştıran Khalifa, yaz aylarını fırsat bilerek geniş bir tatil programı yaptı. Avrupa’yı dolaşan ardından ise sevgilisiyle beraber teknede tatil yapan Khalifa, bu kez de yakın arkadaş grubuyla tekne tatiline çıktı. Tekneden eğlenceli anlarını paylaşan Khalifa, kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

ESPİRİLİ PAYLAŞIM YAPTI

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa yakın arkadaşı tarafından çekilen bir fotoğrafında cep telefonuyla konuştuğu anları paylaştı. Telefonla konuştuğu anlarda göğsünün alt kısmında dekoltesi olan bir bikiniyle kameralara yansıyan Khalifa paylaşımına, “Sadece yüksekten satmasını ve düşükten almasını söyledim” diyerek espirili bir not ekledi.



