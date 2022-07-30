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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, lüks yatından paylaştı! Tatil pozlarına bikinisinin dekoltesi damga vurdu

30.07.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla takipçilerine tatilinden kesitler sunmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabında 27.8 milyon takipçisi bulunan Khalifa, yakın arkadaşlarıyla lüks bir tekne tatiline çıktı. Tekneden yaptığı paylaşımlara Khalifa’nın bikinisinin dekoltesi damga vurdu.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, lüks yatından paylaştı! Tatil pozlarına bikinisinin dekoltesi damga vurdu

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa geçtiğimiz yıllarda sektörden yıprandığını dile getiren emekliye ayrıldığını söylemişti. Yetişkin film yıldızlığı kariyerini sosyal medya fenomenliği ile değiştiren Khalifa, seksi fotoğraf ve videolarını yetişkinlere özel bir platforma satmaya başlamıştı. Kısa sürede yıllık kazancını milyonlarca dolara ulaştıran Khalifa, yaz aylarını fırsat bilerek geniş bir tatil programı yaptı. Avrupa’yı dolaşan ardından ise sevgilisiyle beraber teknede tatil yapan Khalifa, bu kez de yakın arkadaş grubuyla tekne tatiline çıktı. Tekneden eğlenceli anlarını paylaşan Khalifa, kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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ESPİRİLİ PAYLAŞIM YAPTI

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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa yakın arkadaşı tarafından çekilen bir fotoğrafında cep telefonuyla konuştuğu anları paylaştı. Telefonla konuştuğu anlarda göğsünün alt kısmında dekoltesi olan bir bikiniyle kameralara yansıyan Khalifa paylaşımına, “Sadece yüksekten satmasını ve düşükten almasını söyledim” diyerek espirili bir not ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Khalifa
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