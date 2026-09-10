40 yıl ahırda unutulan bilgisayarlar milyonlar kazandırdı

Teknoloji tarihinin en ilginç keşiflerinden biri ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşandı. Yaklaşık 40 yıl önce üretilen 2 bin 200 bilgisayar, yıllardır bir ahırın ikinci katında kutular içinde bekliyordu.

YILLARCA BİR AHIRDA GİZLENDİLER

Ancak bilgisayarların saklandığı yapı artık eski yükü taşıyamayacak durumdaydı. Ahırın çökme tehlikesi nedeniyle cihazların buradan çıkarılması gerekti. Böylece yaklaşık dört bin yıllık değil, bilgisayar teknolojisi açısından adeta birer 'zaman kapsülü' niteliğindeki makineler yeniden ortaya çıktı.

Toplam ağırlıkları yaklaşık 11 otomobile denk gelen bilgisayarların büyük bölümü hiç kullanılmamıştı. Ürünler, üretildikleri dönemden bu yana kutularında beklediği için teknoloji koleksiyoncuları açısından oldukça sıra dışı bir fırsat oluşturdu.

1983'TEN KALAN BİLGİSAYARLAR SATIŞA ÇIKTI

Uzun yıllar boyunca kimsenin haberdar olmadığı bu bilgisayarlar daha sonra satışa çıkarıldı. Üstelik fiyatları yalnızca 59,99 dolar olarak belirlendi.

Başlangıçta ilanlar retro bilgisayar meraklılarının oluşturduğu forumlar, daha küçük çevrelerde konuşuldu. Ancak kısa süre içinde gelişme çok daha geniş bir kitleye yayıldı.

Özellikle teknoloji YouTuber'ı Adrian Black'in bilgisayarlarla ilgili hazırladığı video, cihazların tanınmasında önemli rol oynadı. Böylece kutuların üzerindeki logosu, retro teknoloji dünyasında yeniden konuşulmaya başladı.

DÖNEMİNİN ÇOK ÖTESİNDE BİR FİKRE SAHİPTİ

NABU, 'Natural Access to Bi-directional Utilities' ifadesinin kısaltması olarak kullanılıyordu. Sistem, günümüz internet servislerini hatırlatan bir anlayış üzerine kurulmuştu.

1983 yılında geliştirilen NABU sistemi, kullanıcıların özel donanım üzerinden bir ağa bağlanmasını hedefliyordu. Bu yönüyle dönemi için oldukça ileri bir fikir ortaya koyuyordu.

Ancak teknoloji dünyasında zamanlama büyük önem taşıyordu. NABU'nun sunduğu fikir, tüketicilerin internet ve çevrim içi hizmetlerle henüz tanışmadığı bir dönemde ortaya çıktığı için beklenen başarıya ulaşamadı.

İÇİNDE EFSANE Z80 İŞLEMCİSİ BULUNUYOR

Bilgisayarların dikkat çeken özelliklerinden biri de Z80 işlemcisi kullanmalarıydı.nZ80, 1980'li yılların en önemli işlemcilerinden biri olarak biliniyor.

İşlemci; çeşitli gömülü sistemlerde, arcade makinelerinde ve dönemin ev bilgisayarları ile oyun konsollarında kullanıldı.

NABU'nun mimarisi de yaygın olarak kullanılan MSX platformuna oldukça benziyordu. Bu durum, günümüzde retro bilgisayarlarla uğraşan kullanıcıların cihazları yeniden programlaması ve farklı amaçlarla kullanması açısından önemli bir avantaj sağladı.

Ancak makinelerde dönemin standart depolama teknolojilerinden biri olan disket sürücüsünün bulunmaması dikkat çekti.

'YENİ AMA 40 YILLIK' BİLGİSAYARLAR

Bilgisayarların en sıra dışı özelliği ise yaşlarına rağmen büyük ölçüde kullanılmamış olmalarıydı.

Adrian Black'in incelemesinde de cihazların "new old stock" yani eski üretim fakat kullanılmamış stok niteliğinde olduğuna dikkat çekildi. İddiaya göre satıcı, bazı kutuların orijinal bantlarını açarak cihazları test ettikten sonra yeniden bantladı.

Bu durum retro bilgisayar koleksiyoncuları için son derece nadir bir fırsat anlamına geliyordu. Çünkü piyasada tek bir örneğine dahi ulaşılması zor olabilecek kadar az bilinen bir bilgisayardan binlerce adet aynı anda satışa çıkmıştı.

HESABI YOĞUN İLGİDEN ETKİLENDİ

İlanların yayılmasıyla birlikte bilgisayarlara yönelik ilgi kısa sürede arttı. Talep o kadar yoğunlaştı ki bilgisayarları satışa çıkaran kişinin hesabı bir süreliğine erişime kapatıldı.

Platform, binlerce NABU bilgisayarının gerçekten satıcının mülkiyetinde olup olmadığını doğrulamak istedi. Yapılan kontrollerin ardından cihazların gerçekten satıcıya ait olduğu doğrulandı.

Böylece yıllarca unutulmuş olan bu bilgisayarlar, dünyanın farklı yerlerindeki retro teknoloji meraklılarının koleksiyonlarına girmeye başladı.

"10 YIL ÖNCE BUNU YAPMAK MÜMKÜN DEĞİLDİ"

NABU'nun yeniden keşfedilmesi yalnızca koleksiyoncular için nostaljik bir gelişme olmadı. Bilgisayarların donanım ve yazılım açısından yeniden geliştirilmesine yönelik çalışmalar da başladı.

Retro teknoloji içerikleriyle tanınan Sean Malseed, bu cihazlara yönelik ilgiyi değerlendirirken, günümüzde yapılan donanım ve yazılım çalışmalarının 10 hatta 5 yıl önce bile mümkün olmayabileceğine dikkat çekti.

Bir dönem elektronik atık olarak görülmesi muhtemel olan bu bilgisayarlar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeniden kullanılabilecek bir platforma dönüştü.

NABU NEDEN TARİHTE KAYBOLDU?

NABU'nun hikayesi aslında iki farklı öykünün birleşiminden oluşuyor.

İlki, 1980'li yılların başında Kanada'da geliştirilen ve dönemi için oldukça ileri bir çevrim içi ağ fikrine dayanan NABU sisteminin hikayesi.

İkincisi ise binlerce bilgisayarı elinde bulunduran ve bu cihazları 33 yıl boyunca saklayan kişinin hikayesi.

Yıllar sonra bu iki hikaye, Massachusetts'teki ahırda bekleyen bilgisayarların satışa çıkarılmasıyla kesişti.

40 YIL SONRA YENİDEN HAYATA DÖNDÜLER

Bugün geriye bakıldığında NABU, başarısız olmuş eski bir bilgisayar sisteminden çok daha fazlasını ifade ediyor.

1983 yılında ortaya atılan ve zamanının teknolojik sınırlarını zorlayan fikir, aradan geçen onlarca yılın ardından yeni bir kullanıcı topluluğu tarafından yeniden keşfedildi.

Bir zamanlar unutulup gitme ihtimali bulunan yaklaşık 2 bin 200 bilgisayar, bu kez hurdalıkta değil; koleksiyoncuların, yazılım geliştiricilerin ve retro teknoloji meraklılarının ellerinde ikinci bir hayata kavuştu.

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