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40 yıl sonra hareket edip karaya oturdu! Dünyanın en büyük buz dağının en yeni görüntüleri ortaya çıktı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.03.2025 09:55
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Dünyanın en büyük buz dağı olarak bilinen "A23a" Atlantik Okyanusu'nda İngiltere'ye bağlı bir adada karaya oturdu. A23a buz dağı, 40 yıl sonra hareket etti. Bu dev buz kütlesinin erimesi, okyanusta dev bir yaşam patlamasına yol açabileceği düşünülüyor. Bilim insanları, bu olayın deniz ekosistemini besleyerek mavi balinaları gibi dev hayvanlara yaşam kaynağı olabileceğini belirtiyor.

40 yıl sonra hareket edip karaya oturdu! Dünyanın en büyük buz dağının en yeni görüntüleri ortaya çıktı

BBC'nin haberine göre, uydu görüntüleri, dünyadaki en büyük buz dağı olarak bilinen "A23a" ile ilgili güncel durumunu ortaya çıkardı.

Buna göre, A23a, South Georgia Adası açıklarında, karadan 80 km uzaklıktaki sığ kıta sahanlığına çarparak karaya oturdu ve sıkışıp kaldı.

YAŞAM PATLAMASINA NEDEN OLABİLİR

Büyük miktarda besin maddesine sahip buz dağının, parçalanıp erimesiyle, okyanusta yaşam patlamasına neden olabileceği iddia ediliyor.

İngiltere ulusal kutup araştırma enstitüsü "British Antarctic Survey" uzmanı Prof. Nadine Johnston, "Bu (durum), boş bir çölün ortasına besin bombası atmak gibi bir şey" ifadesini kullandı.

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South Georgia hükümetine danışmanlık yapan ekolojist Mark Belchier ise, "(Buzul kütle) Eğer parçalanırsa, ortaya çıkan buzdağları, yerel akıntılarda hareket eden gemiler için tehlike oluşturabilir ve gemilerin yerel balıkçılık alanlarına erişimini kısıtlayabilir." dedi.

"DÜNYADAKİ EN ÜRETKEN EKOSİSTEMLERDEN BAZILARI"

Antarktika'da bulunan "RRS Sir David Attenborough" kutup araştırma gemisinde görevli Prof. Huw Griffiths da, "Tüm buzdağlarının geleceği ölecekleri yönünde. A23a'nın bu kadar uzun süre dayanması ve alanının yalnızca dörtte birini kaybetmesi çok şaşırtıcı." diye konuştu.

Buzulun bölge ekosistemine desteğine dikkati çeken Griffiths, şunları söyledi:

"Tüm evren, deniz tabanında kazınan devasa bir buz parçası tarafından eziliyor. Bir yerde bir şeyi yok ederken, diğer yerlerde besin ve yiyecek sağlıyor. Buz olmasaydı bu ekosistemlere sahip olamazdık. Bunlar dünyadaki en üretken ekosistemlerden bazıları ve çok sayıda türe ve bireysel hayvana destek sağlıyor ve mavi balina gibi dünyanın en büyük hayvanlarını besliyor."

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A23A'NIN SON HAREKETLERİ

Antarktika kıyılarından 1986'da koparak Weddell Denizi'nde karaya oturan ve 'buz adasına' dönüşen A23a, yaklaşık 40 yıl sonra 2024'te yeniden harekete geçmişti.

İlkbaharda devasa bir girdaba yakalanan buzul, kuzeye doğru sürüklenmeye başlamıştı.

Son bilimsel incelemede, A23a'nın yüz ölçümü yaklaşık 4 bin kilometrekare, kalınlığı ise yaklaşık 400 metre olarak ölçülmüştü.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Antarktika buz dağ
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