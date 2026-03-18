40 yıllık baklava ustasından püf noktaları: Bu hata baklavayı hamur yapıyor

Baklava yapmak ustalık ister. Aynı malzemeler kullanılsa bile küçük hatalar, tepsideki tüm emeğin boşa gitmesine neden olabilir. Özellikle en sık yapılan bir hata var ki, baklavanın çıtır çıtır olması gerekirken hamur gibi olmasına yol açıyor. İşte 40 yıllık baklava ustalarından çıtır çıtır şahane bir baklava hazırlamak isteyenler için püf noktaları...

Gökçen Kökden

Altın sarısı rengi, kat kat ayrılan dokusu ve ağızda dağılan lezzetiyle baklava, Türk mutfağının en iddialı tatlılarından biri ve bayramların olmazsa olmaz tatlısı. Ancak iş uygulamaya geldiğinde, aynı malzemelerle yapılan baklavalar arasında ciddi farklar oluşabiliyor. Kimi tepsiler çıtır çıtır olurken, kimileri kısa sürede hamurlaşarak hayal kırıklığı yaratıyor. Ustalara göre bunun nedeni basit ama kritik hatalar. Peki bu hatalar neler?

EN BÜYÜK HATA: ISI DENGESİNİ YANLIŞ AYARLAMAK

Baklava ustalarına göre en kritik nokta, şerbet ile baklavanın sıcaklık uyumu. Baklava sıcak, şerbet ılık olmalı. Fırından çıkan baklavaya ilk sıcaklığı çıktıktan sonra (yaklaşık 5 dakika) şerbet dökülmeli. Eğer şerbet çok sıcak olursa hamurlaşma kaçınılmaz... Soğuk şerbet de baklavanın şerbeti çekmemesine neden olur.

TEPSİNİN ÜSTÜNÜ KAPATMAK BÜYÜK HATA

Birçok kişi şerbet döktükten sonra tepsinin üzerini kapatıyor. Ancak bu, baklavanın içerde buhar yapmasına neden olur.

Bu buhar katmanları yumuşatır, çıtırlığı yok eder ve baklavayı hamurlaştırır. Ustalara göre baklava mutlaka açık şekilde dinlendirilmeli.

YAĞ KULLANIMI DENGELİ OLMALI

Baklavada kullanılan yağ da sonucu doğrudan etkiler. Fazla kullanılan yağ baklavanın tadını ağırlaştırır ve yumuşamasına neden olur. Az yağ ise kuru ve sert bir baklavaya sebeptir. En iyi sonuç için her kat ince şekilde yağlanmalı, özellikle tereyağı tercih edilmeli.

YUFKANIN İNCELİĞİ KRİTİK

Gerçek baklavanın sırrı incecik açılmış yufkadır. Kalın yufka hamurlaşma riskini artırır ve şerbeti doğru bir şekilde çekmez. İnce yufka ise kat kat ayrılan çıtır yapı sağlar.

ŞERBETİN KIVAMI DOĞRU OLMALI

Şerbet ne çok akışkan ne de fazla koyu olmalı. Çok sulu şerbet baklavayı yumuşatır. Bu bilinmeyen en kritik püf noktadır. Ağdalı kıvam en ideal şerbettir.

Baklava yapımında başarı, malzemeden çok teknikle ilgilidir. Özellikle ısı dengesi, havalandırma ve doğru şerbet kullanımı, baklavanın çıtır mı yoksa hamur mu olacağını belirler. Ustalara göre doğru yöntem uygulandığında, baklavanın her katı ayrı ayrı hissedilir ve o meşhur çıtırtı kaybolmaz. Siz baklava hazırlarken özellikle neye dikkat ediyorsunuz?

