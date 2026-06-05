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400 yıldır durmadan akıyor! Şifa arayanlar akın akın bu suya geliyor

Arjantin'in Tucumán bölgesinde bulunan ve "Mucizeler Kuyusu" olarak bilinen tarihi su kaynağı, yüzyıllardır ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bölge halkı tarafından kutsal kabul edilen kuyunun suyunun şifa verdiğine inanılırken, her yıl binlerce kişi umut, dua ve teşekkür için bu noktaya geliyor.

Gökçen Kökden

Yerel inanışa göre, Katolik azizi olarak kabul edilen San Francisco Solano, 1590 yılında kuraklık nedeniyle susuzluk çeken bir bölgeye geldi. Rivayete göre elindeki ahşap asasını toprağa sapladı ve kısa süre sonra yerden su fışkırmaya başladı. Aradan geçen dört asırdan uzun sürede bu hikaye bölgenin en güçlü inanç sembollerinden biri haline geldi.

400 yıldır durmadan akıyor! Şifa arayanlar akın akın bu suya geliyor 1

İNSANLAR BİDONLARLA SU TAŞIYOR

Kuyunun bulunduğu alanda büyük yapılar ya da gösterişli tesisler bulunmuyor. Ancak buna rağmen ziyaretçi akını hiç eksik olmuyor.

Bölgeye gelen insanlar, kuyudan çıkan suyu bidonlara doldurarak evlerine götürüyor. Kimi hastalığı bulunan yakınları için dua ederken, kimi de gerçekleştiğine inandığı dilekleri için teşekkür etmeye geliyor.

ŞİFA ARAYANLARIN ORTAK BULUŞMA NOKTASI OLDU

Ziyaretçiler arasında sağlık sorunları yaşayan yakınları için dua edenler, yaşadıkları zorlukların ardından şükranlarını sunmak isteyenler ve manevi huzur arayanlar yer alıyor. Bölgedeki küçük ibadethanede bulunan çanın üç kez çalınmasının ise yıllardır sürdürülen bir gelenek olduğu belirtiliyor. İnanca göre bu çan sesi, edilen duaların azize ulaştığını simgeliyor.

BİLİM VE İNANÇ BİR ARADA

Uzmanlar kuyudan çıkan suyun yer altı kaynaklarından beslendiğini belirtse de bölge halkı için asıl önemli olan şey suyun kendisinden çok taşıdığı manevi anlam.

Bugün Mucizeler Kuyusu, sadece bir su kaynağı değil; umut, dayanışma ve inancın sembolü olarak görülüyor. Yüzlerce yıldır süren ziyaretler de bu hikâyenin hâlâ canlı kaldığını gösteriyor.

Görsel kaynak: Telenoche

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Arjantin şifa
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