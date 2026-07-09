400 yıllık mezarlıkta tüyler ürperten ritüel: Ölüler geri dönmesin diye yapılmış

Polonya'nın Pien kasabası yakınlarında bulunan tarihi nekropolde, Nicolaus Copernicus Üniversitesi Orta Çağ ve Erken Modern Dönem Bölümü öğretim üyesi Prof. Dariusz Polinski liderliğinde 2005 yılından bu yana kazılar sürdürülüyor.

Bugüne kadar incelenen 100'den fazla mezarın en az 30'unda, araştırmacıların 'vampir karşıtı' ritüeller olarak değerlendirdiği sıra dışı defin uygulamalarına rastlandı.

AYAKLARA KİLİT, BOYUNA ORAK

Kazılarda 2022 yılında ayaklarına üçgen biçimli bir asma kilit takılmış genç bir kadının mezarı keşfedildi.

Ardından aynı bölgede yüzüstü gömülmüş ve ayaklarına kilit takılmış 5 ila 7 yaşlarında bir çocuğun kalıntıları bulundu.

Araştırmacılar ayrıca bazı iskeletlerin göğsüne veya boyun hizasına orak yerleştirildiğini belirledi. Dönemin inanışına göre mezardan kalkmaya çalışan kişinin boynu orak tarafından kesilecek, ayaklara takılan ağır kilitler ise ölünün mezardan çıkmasını engelleyecekti.

"VAMPİR MEZARI" YERİNE KORUYUCU RİTÜELLER

Prof. Dariusz Polinski, söz konusu mezarları doğrudan "vampir mezarı" olarak tanımlamayı doğru bulmadığını belirterek, bunların yaşayanları ölülerden korumaya yönelik geleneksel cenaze ritüelleri olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Araştırmacıya göre bu uygulamalara maruz kalan kişiler fiziksel veya zihinsel rahatsızlıklara sahip olabilir ya da çevreleri tarafından ölümünden sonra korku yaratacağı düşünülen bireyler olarak görülmüş olabilir.

YÜZÜSTÜ GÖMME GELENEĞİNİN NEDENİ

Dönemin batıl inançlarına göre yüzüstü gömülen kişilerin mezardan çıkamayacağına, toprağı ısırarak yaşayanlara zarar veremeyeceğine inanılıyordu.

Tarihsel kayıtlarda bazı bölgelerde ölülerin başlarının ya da bacaklarının kesildiği, cesetlerin taşlarla ezildiği veya yakıldığına ilişkin örnekler de bulunuyor. Ayrıca ani ve şiddetli şekilde ölen kişiler ile vaftiz edilmeden hayatını kaybeden ya da boğulan çocukların toplumda korkuyla karşılandığı belirtildi.

YÜKSEK STATÜLÜ BİR KADIN DA AYNI RİTÜELE MARUZ KALDI

Kazılarda dikkat çeken bulgulardan biri de ayaklarına kilit takılan genç kadının, değerli metal ipliklerle işlenmiş ipek bir başlıkla gömülmüş olması oldu.

Bu ayrıntı, kadının toplumdan tamamen dışlanmış biri olmadığını, aksine yüksek sosyal statüye sahip olabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, defin ritüellerinin yalnızca toplumsal dışlanmışlıkla açıklanamayacağını vurguladı.

SALGINLAR DOĞAÜSTÜ KORKULARI BESLEDİ

Adli antropoloji uzmanlarına göre Orta Çağ'ın sonları ile Erken Modern Dönem'de yaşanan salgın hastalıklar, birçok bölgede "vampirlerin aile bireylerini ve komşularını hedef aldığı" inancıyla açıklanmaya çalışıldı.

Uzmanlar, Pien'deki mezarlığın ölüm, salgın hastalıklar ve doğaüstü varlıklara ilişkin korkuların 17. yüzyıl Avrupa'sındaki cenaze geleneklerini nasıl şekillendirdiğini ortaya koyan en dikkat çekici arkeolojik alanlardan biri olduğunu değerlendiriyor.

Görseller yapay zekayla temsili yapılmıştır.