42 yıllık mucize Müge Anlı sayesinde gerçek oldu!

Aileleri tarafından gara bırakılan ve polisler tarafından bulunan kardeşlerin, o yıllarda bir gazete haberine de konu oldukları anlaşıldı.

Bugün ise bir başka mucize daha ortaya çıktı. Melahat ve Temel kardeşlerin, biri erkek biri kadın iki kardeşleri daha olduğu öğrenildi. Bugün o iki kardeş de canlı yayına geldi ve 4 kardeş birbirlerine yıllar sonra kavuştular.

4 KARDEŞ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

4 kardeş olduklarını ilk kez öğrenen Temel Bey, ablasını ararken iki kardeşine daha kavuşmuş oldu. Diğer kardeşler, babalarının Melahat ve Temel'i bir çocuk yurduna götürüp bıraktığını söylediğini ve yıllar boyunca bu konuda başka bir bilgi vermediğini belirttiler.

Çocukları gara bırakan babaları Yücel Bey, canlı yayına telefonla bağlanıp çocukları da olayı da hatırlamadığını söyledi. Çocuklarından bir özür dilemek isteyip istemedikleri sorulan Yücel Bey, "Ne bileyim" diyerek herkesi çok şaşırttı.

"SEN GAYET GÜZEL HATIRLIYORSUN"

Babanın hiç bir duygu belirtisi göstermemesi Müge Anlı'yı da ekran başındakileri de şoke etti. Yücel Bey, garın çok kalabalık olduğunu hatırlamadığını söyleyerek herkesi isyan ettirdi. Müge Anlı, "Sen gayet güzel hatırlıyorsun, neden bu çocukları tren garına bıraktın?" sorusunu yöneltti. Hiç olmazsa çocuklarından bir af dilemesini isteyen Anlı'nın sözüne duymadığını söyleyerek yanıt bile vermedi. Tekrar aynı soru sorulunca Yücel Bey, "Bıraktım diye bir şey yok, kalabalıkta karıştı" diyerek kendisini savundu.

Müge Anlı, Yücel Bey'in komşuları canlı yayını aradıklarını ve "Hepimizle konuşuyor, neden duymuyor numarası yapıyor" diyerek çocuklarını gara bırakan ve karşısına çıktıklarında da duymuyor numarası yapan babaya tepkisini ortaya koydu.

