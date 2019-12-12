43. Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu

"Sedat Simavi'nin aşıladığı bağımsız, bağlantısız gazetecilik ilkesiyle her türlü zorluğa karşın meslek çalışmalarımızdan asla ödün vermiyoruz. Sedat Simavi usta bir gazeteciydi, sanatçıydı. Birbiri ardına pek çok karikatür dergisi çıkardı. Mücadeleci bir yapısı vardı. İmparatorluğun son dönemlerinde bir yandan saraya ve sarayın işbirlikçilerine karşı dururken, bir yandan da Mustafa Kemal'in saflarında yeni Türkiye için çaba harcıyordu. Bir dönemin en çok okunan gazetesi Hürriyet'i de böyle Cumhuriyetçi amaçlarla kurdu. Erken ölümü Babıali için gerçek bir kayıp oldu."

Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, 2019 Sedat Simavi Ödülleri'ne değer görülen gazeteci, sanatçı, karikatür, edebiyat, spor ve bilim insanları dün akşam Yapı Kredi Plaza Konferans Salonu'nda yapılan törenle ödüllerini aldı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) kurucu başkanı adına verilen ve bu yıl 43'üncüsü düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu.

Simavi'nin genç gazetecilere yönelik "Kalemine daima efendi kal, uşak olmamaya gayret et. Mecbur kalırsan kır, sakın satma." önerisini aktaran Olcayto, "Sedat Simavi'ye kulak vermeyen gazeteciler kalemlerini çoktandır satmış bulunuyorlar. Halkın haber alma, doğruları öğrenme ve bilgilenme hakkına sahip olmak şöyle dursun, bu hakları engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yalan haberlerin, sansürün, oto sansürün havalarda uçuştuğu bir dönemden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

- 9 dalda 16 ödül verildi

Yaşamını 11 Aralık 1953'te yitiren TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 43 yıldan bu yana sürdürülen ödüller, "gazetecilik", "radyo", "televizyon", "karikatür", "edebiyat", "sosyal bilimler", "fen bilimleri", "sağlık bilimleri" ve "spor" alanlarında veriliyor. 3 bin 500'den fazla kuruluş, fakülte ve yayınevine adayları soruldu. Bu yıl 329 kişi ve eser aday olurken, 9 dalda 16 ödül verildi.

"Gazetecilik Ödülü"nü Cumhuriyet gazetesinde 12 Temmuz-12 Eylül'de yayımlanan "Orman Yangınlarının Perde Arkası ve Türk Hava Kurumu Uçakları Neden Uçurulmadı" konulu köşe yazıları dolayısıyla Tuncay Mollaveisoğlu kazandı.